Engetron apresenta soluções para eficiência energética e continuidade de data centers no DCD Connect Brasil 2026

A Engetron, empresa brasileira líder em fabricação de UPS IoT, apresentará tecnologias para ampliar a eficiência e a continuidade energética dos data centers no DCD Connect Brasil 2026, que acontece nos dias 4 e 5 de novembro, em São Paulo (SP). Entre os destaques do estande da empresa (nº 25) estarão o DWTT Modular 600kW, o menor UPS modular de 600kW do mundo, e um banco de baterias de lítio da Saft, parceira da Engetron.

No evento, os visitantes poderão conhecer as soluções de última geração da empresa, desenvolvidas para acompanhar a crescente demanda energética dos data centers, impulsionada pela expansão da inteligência artificial (IA) e do processamento de dados. O tema também será abordado por Aluízio Ábdom, Diretor Comercial e de Marketing da Engetron, em uma palestra sobre inovação em energia para missão crítica, na qual discutirá como as novas tecnologias de UPS podem contribuir para a evolução da infraestrutura elétrica desses ambientes.

“O avanço da IA está mudando a forma como os data centers precisam planejar sua infraestrutura. Na Engetron, acreditamos que não basta apenas aumentar a potência disponível. É necessário pensar em como crescer de maneira sustentável, preservar a disponibilidade dos sistemas e aproveitar melhor os recursos existentes”, afirma Ábdom. Segundo o executivo, a participação no DCD permite discutir essas tendências com profissionais do setor. “Queremos mostrar como a inovação em energia pode apoiar a expansão dos data centers, oferecendo mais flexibilidade para os investimentos e segurança para operações que não podem parar”, diz.

O DWTT Modular 600kW, que será apresentado pela empresa no evento, se destaca por reunir módulos de 100kW em um rack de apenas 600 milímetros de largura, possibilitando uma redução de até 50% na área ocupada em comparação com outras soluções. Sua arquitetura modular permite ampliar a potência instalada de forma gradual, evitando o superdimensionamento inicial da infraestrutura e adequando os investimentos ao crescimento do negócio. Com tecnologia hot-swap, os módulos podem ser incluídos ou substituídos sem interromper o fornecimento de energia. O equipamento também alcança até 97% de eficiência em dupla conversão, reduzindo perdas elétricas e custos operacionais, e incorpora Engetron IoT e Osciloscópio Virtual para monitoramento remoto e diagnóstico de ocorrências.

Além disso, a solução da Engetron, aliada às baterias de lítio da Saft, contribui para uma infraestrutura mais resiliente diante de falhas no fornecimento elétrico. Com elevada vida útil e menor necessidade de substituições e manutenção, as baterias oferecem armazenamento de energia para sustentar cargas essenciais. A combinação das tecnologias proporciona maior segurança energética e pode reduzir os custos de manutenção ao longo da operação.

Durante os dois dias do DCD Connect Brasil 2026, os especialistas da Engetron estarão disponíveis no estande da empresa para demonstrar os equipamentos e discutir aplicações para diferentes projetos de infraestrutura crítica. Para mais informações, acesse www.engetron.com.br.

Engetron no DCD Connect Brasil 2026

Data: 4 e 5 de novembro de 2026

Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel – Avenida das Nações Unidas, 12559 – Brooklin Novo – São Paulo (SP)

Estande: nº 25

Apresentação: 4 de novembro, às 16h13 no Main Stage. “O menor UPS modular de 600 kW do mundo: Inovação em energia para Missão Crítica”, por Aluízio Ábdom, Diretor Comercial e de Marketing da Engetron.