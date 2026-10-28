Pátio cheio e carro esperando peça: como organizar a oficina mecânica no dia a dia

Segunda-feira, oito da manhã: três carros chegaram no fim de semana, dois clientes ligam querendo saber do orçamento e o mecânico descobre que a pastilha de freio acabou. Quem toca oficina conhece a cena. A boa notícia é que organizar a oficina mecânica não depende de reforma nem de contratar gente, e sim de colocar a rotina num lugar onde todo mundo enxergue o mesmo quadro.

Luciano Jaccoud, cofundador e CMO da RepareCar , sistema de gestão para oficinas mecânicas, resume a diferença entre anotar e organizar: “Muita oficina acha que tem sistema porque imprime a ordem de serviço no computador. Ordem de serviço é registro. Gestão é saber, no fim do dia, quanto entrou, quanto saiu e qual carro está parado esperando peça”.

Comece pelo pátio

O primeiro passo é saber, a qualquer hora, onde está cada carro e por quê. Uma divisão simples já ajuda: em diagnóstico, esperando o sim do cliente, esperando peça, em execução e pronto para entrega. Pode ser um quadro na parede, mas aí a informação fica presa no galpão. No sistema, o dono confere a situação pelo celular, mesmo quando está fora, negociando com fornecedor.

A conta é direta. A frota brasileira tem idade média de 11 anos, segundo o Sindipeças, e carro mais velho costuma pedir mais revisões. Vaga ocupada por veículo esquecido é dinheiro parado.

Deixe a fila andar sozinha

O gargalo mais comum é o carro que espera aprovação sem que ninguém cobre o cliente. Mandar o orçamento pelo WhatsApp, com fotos e valores separados, facilita a resposta. Na RepareCar, por exemplo, o cliente aprova com um clique e o carro entra automaticamente na fila de execução. Ninguém precisa lembrar de mudar a ficha de lugar.

Outra dica é usar a agenda para distribuir as entradas ao longo da semana e não lotar o pátio na segunda-feira. Serviços rápidos encaixam nos intervalos; os mais longos entram com dia marcado, depois que a peça chegar.

Também ajuda combinar quem faz o quê. Uma pessoa responde aos clientes, outra cuida das compras, e o mecânico registra o andamento do serviço no mesmo lugar. Quando cada um anota num papel diferente, a informação se perde no caminho entre o balcão e o elevador.

Estoque que avisa antes de acabar

Peça que falta no meio do serviço é o maior inimigo da organização. Entre as 1.500 oficinas ouvidas pela ZF Aftermarket numa pesquisa de 2025, o controle de estoque apareceu como prioridade para 16%, e não é por acaso. O ideal é que o estoque baixe sozinho a cada peça lançada no serviço e que o sistema mostre o que está no fim antes de faltar.

Na mesma linha, vale guardar foto, código e valor de compra de cada item. Ajuda na reposição e evita comprar duas vezes a mesma peça.

Dez minutos no fim do dia

Antes de fechar a porta, vale olhar três coisas: quais carros ficam no pátio e por quê, quais orçamentos ainda esperam resposta e quanto entrou no caixa. Com tudo num só lugar, a revisão leva poucos minutos. No caderno, ela costuma ficar para amanhã, e amanhã vira semana que vem.

Nada disso funciona se a ferramenta der mais trabalho do que o caderno, que segundo o Sebrae ainda é o controle financeiro de um em cada quatro pequenos negócios (25%), enquanto 30% usam planilha. “O dono de oficina pequena é mecânico, vendedor, comprador e financeiro ao mesmo tempo. O sistema precisa caber nessa rotina, senão vira mais uma tarefa que ninguém faz”, diz Jaccoud.

No dia a dia, organizar a oficina mecânica é isso: pátio visível, fila que anda quando o cliente aprova, peça que não acaba de surpresa e um único lugar para registrar tudo. Com essas quatro coisas resolvidas, a segunda-feira fica bem menos assustadora.