Conexão Praia completa dez anos e muda de fase com rede de franquias

Dez anos depois de começar a vender viagens para o litoral a partir de Minas Gerais, a Conexão Praia chegou a um novo momento. A agência criada pelo empresário Mayron Rodrigues virou rede de franquias e passou a dividir sua marca e seu jeito de trabalhar com outros empreendedores.

A primeira década vem acompanhada de números que ajudam a contar essa trajetória: são aproximadamente 30 mil clientes atendidos e mais de 117 mil seguidores no Instagram .

Para o fundador, a mudança de fase só foi possível por causa do caminho percorrido até aqui. “Durante dez anos desenvolvemos uma maneira própria de trabalhar, construímos parcerias, aprendemos com o mercado e conquistamos a confiança de milhares de clientes. Agora chegou o momento de compartilhar essa experiência com outros empresários. Não estamos apenas abrindo novas agências. Estamos construindo uma rede de pessoas que acreditam no mesmo projeto e querem crescer juntas”, afirma Mayron Rodrigues.

Uma agência que escolheu a praia

Desde o começo, a proposta foi trabalhar com um único tipo de destino. A Conexão Praia se apresenta como a primeira agência de viagens do Brasil especializada em praias e firmou sua operação em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, com experiência também em Arraial do Cabo e Búzios. O modelo junta transporte, hospedagem, recepção dos turistas, passeios e serviços complementares em um só atendimento.

“Desde o início entendemos que não queríamos ser apenas mais uma agência de viagens. Queríamos ser reconhecidos por uma especialidade. Construímos nossa identidade em torno das praias e desenvolvemos uma maneira própria de atender, vender e receber nossos clientes. Hoje essa experiência se transforma na base da nossa rede de franquias”, conta Mayron Rodrigues.

Quem cuida de cada parte

A virada para as franquias mexeu na organização da empresa. Vanuza Rodrigues continua à frente da direção da agência de viagens, enquanto Mayron passa a se concentrar no desenvolvimento da rede, na formação dos novos empresários e no acompanhamento das unidades.

Com a chegada dos franqueados, a formação também ganhou espaço: nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, a empresa realizou uma imersão empresarial em Cabo Frio e mantém treinamentos on-line e acompanhamento das equipes.

Fé e valores na bagagem

A empresa também quer levar para a nova etapa a identidade cristã que faz parte da sua cultura, apoiada em valores como honestidade, responsabilidade, respeito e compromisso com as pessoas, mantendo o respeito às diferentes crenças. “A Conexão Praia nasceu de um propósito que vai além de vender viagens. Acreditamos que uma empresa pode crescer, gerar oportunidades e alcançar resultados sem abrir mão dos seus valores. Nossa fé faz parte de quem somos e da maneira como enxergamos a vida e o trabalho”, afirma o fundador.

O que vem pela frente

As primeiras franquias estão em implantação em Belo Horizonte, Ibirité e Sabará, e o plano é chegar aos poucos a outros estados. O projeto prevê ainda investimentos em sistemas integrados para reservas e gestão comercial e inclui o aplicativo Conexão Praia Oficial, pensado para conectar turistas, moradores, comerciantes e prestadores de serviços nos destinos.

Assim, a Conexão Praia fecha seus primeiros dez anos com a mesma especialidade do início, a praia, e com um formato novo: em vez de uma agência, uma rede que leva o nome da marca para outras cidades.

Sobre a Conexão Praia

A Conexão Praia é uma agência de viagens especializada em destinos de praia, fundada em Minas Gerais pelo empresário Mayron Rodrigues. Com dez anos de atuação, operação em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e aproximadamente 30 mil clientes atendidos, a empresa iniciou sua expansão por franquias, com as primeiras unidades em Belo Horizonte, Ibirité e Sabará.