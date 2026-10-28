Cinco tarefas que a inteligência artificial pode assumir no pequeno negócio

Responder dúvidas de clientes, prever a reposição do estoque, organizar escalas, conferir despesas e montar campanhas. Essas são cinco frentes em que a inteligência artificial pode dar uma mão a quem tem um pequeno negócio, segundo o jornalista, publicitário, estrategista digital e especialista em inteligência artificial Janiel Kempers .

O tema ficou mais urgente com a escala 5×2, que começa a valer em 15 de dezembro, com limite de 42 horas semanais. Com menos horas disponíveis, a sugestão de Kempers é usar a tecnologia para tirar das equipes as tarefas repetitivas. “A mudança para a escala 5×2 exige que o empreendedor repense a maneira como sua empresa funciona. Muitos negócios ainda desperdiçam horas com tarefas repetitivas, processos manuais e falta de organização. A inteligência artificial pode ajudar a recuperar esse tempo, melhorar a produtividade e permitir que as equipes se concentrem no que realmente importa: atender bem, vender e gerar resultados”, afirma.

Atendimento ao cliente

Assistentes virtuais podem responder às perguntas mais frequentes, organizar solicitações e encaminhar aos funcionários os casos mais complexos. Em empresas prestadoras de serviço, ferramentas automatizadas também ajudam a administrar agendamentos, confirmações e pedidos dos clientes.

Controle de estoque

Ferramentas de análise de dados mostram quais produtos têm maior saída, antecipam a necessidade de reposição e ajudam a reduzir desperdícios. Numa loja de roupas, por exemplo, a tecnologia pode organizar as informações do estoque e identificar padrões de consumo.

Escalas da equipe

Sistemas que preveem a demanda ajudam o gestor a planejar horários e a distribuir melhor os profissionais, dentro dos limites da lei. Em um restaurante, a análise do histórico de pedidos mostra os dias e horários de maior movimento e ajuda a calcular a quantidade de alimentos necessária para cada período.

Contas e papelada

A automação facilita a organização de despesas, a conferência de documentos, o acompanhamento de pagamentos e a elaboração de relatórios. Em todas essas tarefas, a validação humana continua sendo necessária.

Marketing e vendas

A inteligência artificial também pode apoiar a produção de conteúdo, a análise do comportamento dos clientes e a personalização das campanhas comerciais.

Organização vem antes do aplicativo

O uso já é comum entre os pequenos. Levantamento do Sebrae com o Meta Instituto de Pesquisa, divulgado em agosto de 2026, mostrou que 52% dos pequenos empreendedores brasileiros usaram IA nas duas semanas anteriores à pesquisa. Entre os negócios que adotaram a tecnologia, 46% precisaram criar novos fluxos de trabalho para incorporar as ferramentas.

Para Kempers, acumular aplicativos não resolve o problema. “Não adianta uma empresa contratar cinco ferramentas diferentes se continua trabalhando de maneira desorganizada. A transformação começa pela revisão dos processos. Primeiro, o empreendedor identifica o problema. Depois, escolhe a tecnologia que pode ajudá-lo a resolver. É essa lógica que transforma inteligência artificial em produtividade”, diz.