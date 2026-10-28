Urandir Fernandes de Oliveira apresenta energia quântica e Skyros

Duas apresentações recentes colocaram Dakila Pesquisas em evidência: o Multigerador de Energia Quântica e o Skyros, eVTOL autônomo com aplicação agrícola. Os dois projetos foram apresentados por Urandir Fernandes de Oliveira e partem da Cidade Zigurats, sede do Ecossistema Dakila, em Corguinho (MS), a cerca de 88 quilômetros de Campo Grande. Os lançamentos marcam uma nova etapa para o grupo, até aqui conhecido sobretudo pelas pesquisas e pela estrutura construída em Zigurats.

Multigerador de Energia Quântica

O primeiro marco é o Multigerador de Energia Quântica, apresentado oficialmente ao público. O equipamento foi desenvolvido para entregar energia contínua e retroalimentação e ambiciona atender à demanda crescente por fontes alternativas e inovadoras. Entre as aplicações previstas estão residências, veículos e indústrias, o que mostra a intenção de levar a tecnologia do laboratório ao cotidiano, do uso doméstico ao industrial, passando pela mobilidade.

O projeto se inspira em conceitos de Nikola Tesla, inventor e engenheiro eletricista que marcou a história da eletricidade e segue como referência nas discussões sobre energia alternativa. É dentro desse repertório que a proposta busca oferecer uma fonte pensada para operar de forma contínua.

Skyros: carro voador para o campo

Em paralelo, Urandir Fernandes de Oliveira apresentou ao mercado o Skyros. Desenvolvido em parceria com a Vertical Conect, o veículo é apontado como o maior “carro voador” com aplicação agrícola. A parceria reforça o caráter de desenvolvimento conjunto do projeto, voltado a um nicho específico da mobilidade aérea: o da aplicação no campo.

Um eVTOL é um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, que dispensa pista e amplia as possibilidades de operação em áreas de difícil acesso. O Skyros, autônomo, é também o ponto de partida para um moderno condomínio aeronáutico dentro da própria Cidade Zigurats, indicando que o complexo pretende reunir pesquisa, visitação e infraestrutura voltada à aviação.

Zigurats, onde tudo começa

Idealizada e concretizada por Urandir, a Cidade Zigurats se consolidou como polo de turismo de experiência, estudos astronômicos e pesquisa independente. As construções arredondadas e abobadadas foram projetadas com engenharia específica para resistir a anomalias eletromagnéticas, mudanças climáticas extremas e abalos sísmicos, o que fez do local um laboratório a céu aberto e hub de pesquisas. Para quem visita, o conjunto une contemplação arquitetônica, estudos astronômicos e contato direto com as pesquisas, o que explica a vocação de turismo de experiência.

Nas atividades de campo, os participantes acompanham palestras que aprofundam os temas das pesquisas e conhecem produtos e serviços do ecossistema Dakila. A trajetória de Urandir pode ser acompanhada também no Instagram.

Pesquisa que vira realidade

Com mais de 30 anos de história, Dakila reúne iniciativas que vão da pesquisa à tecnologia, e Zigurats funciona como vitrine dessa proposta. Entre energia, aviação e arquitetura resiliente, o ecossistema mostra que não se limita a um único campo de atuação e aposta na integração entre pesquisa, tecnologia e experiência de visitação. Em Zigurats, a inovação deixa de ser promessa distante e passa a ter endereço, estrutura e projetos em andamento.

Ao erguer uma cidade dedicada à inovação e apresentar maquinários futuristas, o Ecossistema Dakila se afirma como realidade palpável que fomenta a economia, em que explorar o desconhecido é motor do desenvolvimento humano. Pesquisas, projetos e agenda de visitas estão no site oficial de Dakila Pesquisas.

Saiba mais em Dakila.