Provedores de internet já usam IA para concluir vendas de assinaturas

A IA (inteligência artificial) já tem lugar no comercial dos provedores de internet. Dentro de fluxos configurados, ela pode assumir atividades de atendimento e vendas, enquanto o gestor acompanha quais vendas a tecnologia já concluiu, quais oportunidades seguem em andamento e quais precisam de uma pessoa para avançar.

É o que propõe a Galgar Digital no Galgar High Level, programa de crescimento e previsibilidade comercial criado para provedores, principalmente os regionais. Para Lucas Anjos, CEO da empresa, a tecnologia só rende quando o provedor sabe o que acontece com cada contato.

“Não basta ter uma boa rede e gerar contatos. O provedor precisa entender quantas oportunidades está recebendo, quantas se transformam em assinantes, por que perde vendas e como pode aproveitar melhor a própria base de clientes. Quando essas informações estão organizadas e conectadas à operação, o crescimento deixa de depender apenas de ações pontuais e passa a ser conduzido por dados”, afirma.

A IA vende e o vendedor entra quando precisa

No dia a dia, muitos contatos chegam pelas campanhas, mas parte deles fica sem resposta, negociações caem no esquecimento e o possível assinante acaba fechando com a concorrência. Com a inteligência artificial atendendo dentro dos fluxos e o CRM reunindo os dados de cada oportunidade, gestores e vendedores conseguem seguir a evolução de cada negociação.

O gestor também acompanha o desempenho da equipe e encontra os gargalos que podem atrapalhar a conversão. Assim, a tecnologia deixa de ser só uma ferramenta de atendimento e passa a ajudar na gestão do negócio como um todo.

Tudo na palma da mão

Essa leitura faz parte da “visão de águia”, nome que a Galgar dá à visão integrada da operação. Em vez de planilhas soltas ou de relatórios vistos só no fechamento do mês, a gestão acompanha em tempo real vendas, atendimento, cobrança, financeiro e relacionamento com os clientes.

O programa junta ainda tráfego pago, SEO e GEO, rastreamento avançado, nutrição de leads e clientes e treinamento comercial, para que a equipe saiba conduzir as negociações que a IA repassa. Previsibilidade, nesse caso, não quer dizer venda garantida, e sim decisões mais rápidas, com base em informações confiáveis. E o espaço para crescer é grande: segundo números da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) compilados pela consultoria Teleco, as prestadoras de pequeno porte responderam por 58,9% dos 57,9 milhões de acessos de banda larga fixa em agosto de 2026.

Para Lucas, o segredo está em conectar dados que normalmente ficam espalhados entre sistemas, equipes e departamentos.

“Nosso objetivo é dar ao gestor uma visão muito mais ampla do provedor. Ele precisa saber quais vendas estão acontecendo, quais oportunidades podem ser recuperadas, quais clientes precisam de atenção e onde existem gargalos operacionais. Quando essas informações estão conectadas, a empresa ganha capacidade de agir, em vez de apenas descobrir os problemas depois que os resultados são afetados”, destaca.

Inteligência artificial pode vender plano de internet?

Sim. A inteligência artificial pode atender e vender planos de internet quando atua dentro de fluxos configurados pelo provedor. Ela conduz etapas do atendimento e conclui vendas, enquanto o CRM registra cada oportunidade. O gestor acompanha quais vendas a IA fechou e quais negociações precisam de um vendedor, o que mantém a equipe nos casos que exigem intervenção humana.

Conheça o Galgar High Level em https://galgardigital.com.br/

Instagram: @galgardigital