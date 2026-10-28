Cuidador de idosos por 6, 8, 12 ou 24 horas: como escolher o período certo

Na hora de contratar um cuidador de idosos, uma das definições da família é por quanto tempo o profissional vai ficar na casa. Existem atendimentos de 6, 8, 12 ou 24 horas, e a escolha depende do que cada idoso precisa no dia a dia.

É assim que funciona na Agesênior , empresa especializada em cuidadores de idosos e assistência domiciliar. Os períodos de acompanhamento são definidos conforme as necessidades de cada família, e a própria empresa organiza as escalas dos profissionais.

O que o cuidador faz durante o atendimento

Seja qual for a duração, o cuidador pode ajudar em atividades da rotina, fazer companhia e auxiliar na higiene, na alimentação e na mobilidade. Tudo isso respeitando as necessidades do idoso e os limites de atuação de cada profissional.

Além de montar as escalas, a empresa acompanha os atendimentos, com o objetivo de dar mais tranquilidade aos familiares.

Cuidado sem sair de casa

Uma das vantagens do atendimento domiciliar é que o idoso recebe o acompanhamento na própria casa, mantendo a rotina, a convivência com a família e as preferências pessoais. Para quem precisa de apoio no dia a dia, é uma alternativa que permite seguir no ambiente familiar.

A ideia da empresa é unir esse ambiente conhecido a um atendimento voltado à segurança, ao bem-estar e às necessidades individuais de cada pessoa atendida.

Quem está por trás do serviço

A Agesênior foi fundada em 2019, em Santa Catarina, pelo empresário Rhayllander Santos. Antes de abrir a empresa, ele trabalhava diretamente como cuidador de idosos, e o contato com a rotina dos pacientes e das famílias contribuiu para a criação do negócio.

Hoje, a empresa atende em cidades catarinenses como Florianópolis, São José, Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Porto Belo, Navegantes e Camboriú, além de ter presença em São Paulo. A expansão busca conciliar o crescimento dos serviços com a atenção individualizada a cada família.

O assunto ganha importância com o envelhecimento da população. Segundo o Censo de 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil passou de 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, 56% a mais do que em 2010.