Quais números uma empresa deve acompanhar para saber se o compliance funciona

Indicador de compliance é um dado da rotina da empresa acompanhado ao longo do tempo e comparado com uma meta ou referência. Parece técnico, mas a ideia é simples: em vez de apenas contar quantas ações a área realizou, a empresa passa a enxergar se essas ações estão reduzindo riscos.

Esse é o tema da live gratuita que a clickCompliance , plataforma de gestão de compliance, promove no dia 28 de outubro. Para o CEO, Marcelo Erthal, o desafio de quem trabalha na área é transformar o volume de informação que já existe em algo que faça sentido para quem decide.

“O compliance produz dados o tempo todo, mas a diretoria não toma decisão com base em volume de registros. Ela quer saber quais riscos foram reduzidos, quanto tempo a empresa leva para responder a um problema e onde estão as vulnerabilidades. Quando o profissional organiza a rotina em indicadores e acompanha esses números com frequência, o compliance passa a ser cobrado e reconhecido pelo que entrega”, afirma.

Denúncia sozinha diz pouco

O canal de denúncias é um bom exemplo. Saber quantos relatos chegaram no mês ajuda pouco. O retrato fica mais completo quando esse número vem acompanhado do tempo médio de apuração, da quantidade de casos que se confirmaram e das áreas de onde as denúncias saíram. Assim, dá para entender se as pessoas usam o canal, se a empresa responde rápido e onde os problemas se concentram.

Treinamentos, políticas e fornecedores

A mesma lógica vale para outras frentes. A taxa de conclusão dos treinamentos, o percentual de políticas internas com aceite formal dos colaboradores e a cobertura das avaliações feitas sobre fornecedores e parceiros mostram se o programa está chegando a quem precisa.

Por que vale a pena medir

Os números sobre fraude ajudam a explicar a preocupação. Segundo a edição 2026 do Report to the Nations, da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), um caso típico de fraude cometida dentro da empresa leva 12 meses para ser descoberto, e as organizações perdem, em estimativa, 5% da receita anual com esse problema. Em 43% dos casos, a descoberta começou por uma denúncia, e mais da metade delas veio de funcionários.

Mesmo assim, medir ainda é um ponto fraco. Pesquisa do Gartner mostra que só 37% dos líderes de compliance se sentem confiantes para avaliar se o programa funciona. No Brasil, a 6ª Pesquisa de Maturidade de Compliance da KPMG, feita com 106 organizações, revelou que 56% das empresas não usam metas de compliance como indicadores na avaliação de desempenho. Em estudo de outubro com 725 CCOs (Chief Compliance Officers) de oito países, a KPMG registrou que 77% investiriam em análise de dados se tivessem orçamento.

Acompanhar sempre, não só no fim do mês

A frequência também faz diferença, e Erthal defende que esses números sejam olhados de forma contínua.

“Quando os números ficam em planilhas atualizadas uma vez por mês, o profissional de compliance descobre o problema junto com a diretoria. Com acompanhamento em tempo real, ele consegue agir antes e chega à reunião com a análise pronta”, diz.

A legislação vai na mesma direção. O Decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção, inclui o monitoramento contínuo do programa de integridade entre os critérios usados para avaliar se ele existe e é aplicado, o que pode pesar na aplicação de sanções.

Como participar da live

A live “Indicadores de Compliance: como monitorar a operação e comprovar resultados” acontece em 28 de outubro, das 11h às 12h. Marcelo Erthal recebe os especialistas Kairo Nogueira e Isabella Bullia, da clickCompliance, para mostrar como montar esses indicadores a partir de denúncias, investigações, treinamentos e terceiros. Os participantes também vão ver, como exemplo, os indicadores disponíveis no software da empresa.

Na prática, os números que mostram se o compliance funciona são os que cruzam o que a área faz com o efeito disso: denúncias com tempo de resposta, treinamentos com taxa de conclusão, políticas com aceite e fornecedores com avaliação concluída, sempre acompanhados com frequência.

Serviço

Live “Indicadores de Compliance: como monitorar a operação e comprovar resultados”

28 de outubro, das 11h às 12h, online e gratuita