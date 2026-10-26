Excel com IA: como usar os dois juntos para controlar gastos, metas e relatórios

A chegada da inteligência artificial às empresas não aposentou as planilhas. Pelo contrário, criou uma segunda exigência que se soma à primeira.

Os anúncios de emprego continuam pedindo Excel, enquanto gestores passam a cobrar familiaridade com ferramentas de IA de quem disputa uma vaga. Para o profissional, a conta deixou de ser uma escolha entre o tradicional e o novo e passou a ser o domínio de ambos.

A velocidade da mudança ajuda a explicar a pressão. Segundo a Pintec Semestral (Pesquisa de Inovação Semestral), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a parcela de indústrias com 100 ou mais empregados que usam IA passou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024.

Em 87,9% dessas empresas, a tecnologia já está nas funções administrativas, justamente onde a planilha é instrumento diário. O mesmo levantamento mostra que a falta de pessoal qualificado dentro da empresa foi apontada por 54,2% das companhias como obstáculo para o uso de tecnologias digitais avançadas.

Duas exigências que se somam

Do lado da planilha, os anúncios de vagas indicam permanência. Uma análise da plataforma Course Report sobre mais de 12 milhões de anúncios publicados no Indeed, divulgada pelo Business Insider em 2025, encontrou o Excel citado em cerca de 531 mil vagas, contra 67 mil de Python, 60 mil de SQL e 31 mil de aprendizado de máquina. O recorte é do mercado norte-americano, mas mostra que a ferramenta segue entre os requisitos mais frequentes em funções do financeiro ao marketing.

Do lado da IA, a cobrança já chegou ao processo seletivo. O Work Trend Index 2024, da Microsoft em parceria com o LinkedIn, mostrou que 58% dos líderes brasileiros não contratariam alguém sem habilidades em inteligência artificial. Na edição de 2025 do mesmo estudo, 89% dos líderes no país disseram esperar novas contratações relacionadas à IA.

O Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca as duas frentes no mesmo mapa. O pensamento analítico aparece como a competência mais procurada pelos empregadores, e IA e big data figuram entre as habilidades de crescimento mais rápido até 2030. Para 63% dos empregadores ouvidos, a lacuna de qualificação é a principal barreira para transformar seus negócios.

Uma ferramenta não substitui a outra

Para Fred Araújo, instrutor de Excel e Inteligência Artificial da Hashtag Treinamentos, que reúne em seu melhor curso de Excel a base de planilhas e o uso de IA, a IA acelera o trabalho, mas o Excel continua sendo a base que as empresas exigem para organizar, analisar e tomar decisões com dados. Na avaliação do instrutor, o profissional que domina as duas competências chega em vantagem nos processos seletivos e na rotina das equipes.

“Quem sabe só Excel trabalha mais devagar, e quem sabe só usar a IA não consegue conferir o que ela entrega. A empresa quer as duas coisas na mesma pessoa: a lógica da planilha e a agilidade da inteligência artificial.”

Os testes da indústria de software reforçam a complementaridade. Ao anunciar, em setembro de 2025, o modo agente do Copilot no Excel, a Microsoft informou que o recurso atingiu 57,2% de precisão no SpreadsheetBench, referência que mede a capacidade de sistemas de IA de editar planilhas reais. O avanço é expressivo, mas mostra que parte relevante das entregas automatizadas ainda precisa de revisão. A IA sugere fórmulas, monta gráficos e resume tabelas em segundos. Cabe a quem conhece a estrutura dos dados formular bem o pedido e identificar quando o resultado não fecha.

A IA dentro da planilha

A convergência já aparece no próprio software. Desde o início de 2026, o modo agente do Copilot está disponível no Excel para Windows e Mac, permitindo criar e editar pastas de trabalho por comandos em linguagem natural. Na prática, tarefas como controle de despesas, acompanhamento de metas comerciais, fechamento de relatórios e projeções de orçamento passam a combinar as duas habilidades na mesma tela. O profissional estrutura a base e interpreta os indicadores, e a IA executa etapas repetitivas e propõe análises. Para quem quer comparar as opções de formação antes de escolher, há um comparativo de cursos de Excel com os critérios de avaliação de cada formato.

Fundada em 2015, a Hashtag Treinamentos é uma escola online brasileira de tecnologia e dados, com cursos que vão de Excel e Power BI a Agentes de IA. Segundo a instituição, mais de 217 mil alunos e mais de 1.600 empresas já passaram por seus treinamentos.

Perguntas frequentes sobre Excel e IA no mercado de trabalho

É preciso saber Excel e inteligência artificial para conseguir emprego?

As pesquisas de mercado apontam que as duas competências estão sendo cobradas ao mesmo tempo. O Excel segue entre os requisitos mais citados em anúncios de vaga, e 58% dos líderes brasileiros afirmam que não contratariam alguém sem habilidades em IA.

A inteligência artificial vai substituir o Excel?

A tendência observada é de integração. A Microsoft passou a incorporar agentes de IA ao próprio Excel, o que faz da planilha um dos principais ambientes de uso da tecnologia no trabalho.

Por que dominar Excel ajuda a usar melhor a IA?

Ferramentas de IA entregam resultados confiáveis quando trabalham sobre bases bem organizadas e quando alguém consegue conferir o que foi produzido. Na avaliação de Fred Araújo, da Hashtag Treinamentos, essa leitura dos dados é o que permite aproveitar a velocidade da IA sem perder a precisão.