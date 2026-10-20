Henlau Química transforma presença na FISP numa estratégia de inovação

A participação da Henlau Química na 25ª edição da Feira Internacional de Segurança e Proteção (FISP), realizada entre 6 e 8 de outubro de 2026, no São Paulo Expo, marca mais um capítulo de uma relação iniciada há quase três décadas. Para a indústria sediada em Garça, no interior paulista, o evento representa mais do que uma oportunidade de apresentar produtos: é um espaço para acompanhar mudanças nas normas, ouvir profissionais e identificar demandas que podem orientar novos investimentos.

Com mais de 300 colaboradores diretos e indiretos, representação no Brasil e no exterior e uma estrutura de 5 mil metros quadrados construídos, a empresa chega à feira em uma fase de diversificação.

Um dos momentos decisivos ocorreu em 29 de agosto de 1998, durante a décima edição da FISP. Naquele ano, uma faixa com a expressão “Para suas mãos” anunciava no estande da Henlau o lançamento de seu creme de proteção para as mãos. O produto se tornaria o primeiro cosmético da companhia e abriria caminho para o desenvolvimento de uma linha voltada à proteção e ao cuidado da pele no ambiente ocupacional.

A iniciativa respondia a uma transformação regulatória. Em 1994, o Ministério do Trabalho havia estabelecido a obrigatoriedade do uso de creme de proteção com Certificado de Aprovação (CA) em determinadas atividades com exposição a agentes agressivos. Ao observar essa necessidade, a Henlau decidiu desenvolver uma solução que combinasse proteção, hidratação e conforto para o trabalhador.

O processo de formulação exigiu persistência. Segundo a história registrada pela empresa, foram necessárias 42 tentativas até chegar ao resultado pretendido. O fundador, engenheiro químico Norberto Luiz Afonso, buscava uma alternativa que não se limitasse à ideia de uma barreira protetora, mas proporcionasse toque seco e uma experiência adequada à rotina profissional. “Às vezes temos que tentar até a exaustão para ter eficácia no produto”, afirma.

O mesmo ano também foi importante para a estrutura industrial. A Prefeitura de Garça doou o terreno onde hoje está instalada a sede da companhia, na avenida de saída para Marília. Naquele período, a empresa passou a desenvolver também protetor solar ocupacional, direcionado a profissionais expostos à radiação solar e a condições específicas de trabalho, como atividades de soldagem.

Desde então, a presença na FISP passou a integrar a maneira como a Henlau observa o setor. Reuniões com fornecedores, conversas com compradores e contato com especialistas permitem identificar novas exigências, avaliar tecnologias e compreender necessidades que nem sempre aparecem nos relatórios de mercado.

“O relacionamento é imprescindível para buscarmos conhecimento, oportunidades e tendências”, destaca Norberto Luiz Afonso. Além de acompanhar eventos e iniciativas de inovação, o fundador atua na Animaseg, entidade ligada ao setor de equipamentos de proteção individual. Essa aproximação com diferentes agentes da cadeia produtiva reforça um princípio descrito pela companhia como “visão ampla”, um de seus cinco valores institucionais.

Na edição de 2026, a Henlau voltou a colocar a proteção das mãos no centro da comunicação. O estande apresentou a campanha do Help Hand Citrus, convidando os visitantes a conhecer o produto na prática.

A diversificação também ganhou espaço no atual momento da companhia. Entre as novas frentes estão a HL Sani, direcionada à limpeza CIP e apresentada pela empresa com certificação Halal, e a Automaxx, voltada ao segmento de detalhamento automotivo. As marcas representam a entrada em mercados adicionais e ampliam as possibilidades de aplicação do conhecimento acumulado pela indústria química.

Organizada pela Fiera Milano Brasil em parceria com Abraseg, Animaseg e Sindiseg, a FISP reúne profissionais ligados à prevenção de riscos e à proteção no trabalho. Entre os públicos do evento estão engenheiros e técnicos de segurança, compradores, bombeiros e médicos do trabalho. Para 2026, a expectativa divulgada pelos organizadores era superar 50 mil visitantes.

Entre a imagem do estande de 1998 e a equipe reunida no espaço da edição de 2026, mudaram a estrutura, a identidade visual e a escala da operação. Permanece, porém, a proposta de utilizar a feira como ponto de encontro entre conhecimento técnico e oportunidades de negócio. Para a Henlau, ouvir o mercado continua sendo parte do processo de desenvolver soluções e planejar os próximos passos a partir de Garça. A participação reforça a trajetória no país.