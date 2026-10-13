MAAC Travel aposta em empatia para criar confiança com quem viaja a trabalho

Com tanto aplicativo, sistema e processo automatizado, ainda faz diferença ter alguém do outro lado acompanhando uma viagem a trabalho? Para a MAAC Travel , que atua na gestão de viagens corporativas , a resposta está na empatia. É o contato humano que constrói a confiança entre quem organiza a viagem e quem embarca nela.

Cynthia Moura, gestora de operações da MAAC, vê o atendimento humanizado como fundamental em um mercado cada vez mais digital. Na visão dela, a conexão humana é o diferencial que aproxima os clientes do resultado que eles buscam.

Pesquisas recentes apontam na mesma direção. O relatório O que importa para o consumidor de hoje em 2026, da consultoria Capgemini, mostra que 74% dos consumidores valorizam a interação humana no suporte ao cliente, ante 54% na edição de 2024. O estudo ouviu 12 mil pessoas em 12 países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. No Brasil, levantamento da Locaweb com 500 adultos indica que 73,2% preferem falar com pessoas a interagir com chatbots ou sistemas automatizados.

Empatia e respeito no dia a dia

“Acredito que tratar cada cliente com empatia e respeito não só melhora a experiência, como fortalece a relação interpessoal com a MAAC. Além disso, os clientes se sentem valorizados e a confiança se torna um elo indispensável, em que o atendimento humanizado pode transformar situações desafiadoras em oportunidades para surpreender positivamente nossos clientes”, diz Cynthia.

Na prática, muitos dos fatores de uma viagem a trabalho, como prazos, políticas internas, orçamento, segurança e agendas executivas, já são organizados pelos sistemas. A emissão de uma passagem, por exemplo, pode estar ligada a uma reunião que exige chegar em determinado horário. Quando esse plano muda, entender o contexto permite que a equipe avalie a situação e apresente alternativas que façam sentido para a realidade de cada empresa e de cada viajante.

Quando a tecnologia chama a equipe

A MAAC usa recursos tecnológicos para agilizar processos, organizar informações e acompanhar dados, sem abrir mão do contato humano . Os sistemas dão conta de boa parte da rotina, inclusive da consulta de informações, do acompanhamento de despesas e da elaboração de relatórios. Quando algo foge do padrão, eles ajudam a acionar a equipe de atendimento, que entra para resolver o que pede conversa, sensibilidade e decisão.

Esse cuidado também passa por conhecer cada cliente. Toda empresa tem políticas, perfis de viajantes e critérios de aprovação próprios, e levar em conta esse histórico ajuda a conduzir cada solicitação do jeito que a empresa espera.

Quando a viagem sai da rotina

É nos momentos fora do previsto que a confiança aparece com mais força. Uma mudança de agenda, por exemplo, pode alterar todo o planejamento de uma viagem, e é aí que ter com quem conversar pesa. Nessas horas, o atendimento precisa juntar conhecimento sobre a operação, comunicação clara e capacidade de levar a demanda até a solução. Esse tipo de apoio também ajuda o colaborador a lidar melhor com as regras de viagem da empresa, já que as orientações chegam de forma mais simples.

Apoio antes, durante e depois

Numa viagem a trabalho, as decisões aparecem antes de sair, durante o deslocamento e depois da volta. Ter apoio em cada uma dessas fases pode reduzir dificuldades para o viajante e facilitar o trabalho de quem cuida das viagens dentro da empresa.

Confiança que chega ao gestor

O cuidado com quem viaja também beneficia quem administra as viagens dentro da empresa. Um suporte adequado pode facilitar decisões, reduzir dificuldades nos deslocamentos, melhorar a comunicação e ajudar para que as políticas e os recursos de viagem sejam usados de acordo com as diretrizes de cada companhia. O acompanhamento das demandas também contribui para mais controle da operação e para identificar situações que podem ser revistas nos processos de viagens.