Eloizo Gomes Afonso Durães transforma ideia em ação social

Para Eloizo Gomes Afonso Durães, o ponto de partida de uma iniciativa social foi uma pergunta simples: como aproximar crianças e adolescentes da tecnologia? Em 2003, a partir de uma operação empresarial no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, começaram aulas de informática voltadas aos jovens da região.

A constatação levou à revisão do projeto inicial e à ampliação das ações. Surgiu, nesse processo, a Fundação Gentil Afonso Durães, que recebeu o nome do pai do empresário. A iniciativa passou a reunir reforço escolar, atividades culturais e medidas de assistência destinadas a facilitar a presença das famílias e dos jovens nos programas.

Para quem empreende, a história oferece uma reflexão sobre a importância de conhecer o público antes de consolidar um serviço. A proposta original tinha foco digital, mas a escuta dos moradores mostrou necessidades que não cabiam no planejamento inicial. Em vez de manter um formato rígido, a iniciativa incorporou novas atividades de acordo com os obstáculos identificados.

O reforço escolar ganhou espaço ao lado das aulas de informática. Coral e teatro também passaram a integrar as ações, abrindo oportunidades de expressão e convivência. A combinação de educação e cultura procurou criar um ambiente em que crianças e adolescentes pudessem desenvolver habilidades diferentes, sem reduzir o aprendizado ao uso de equipamentos.

Outras dificuldades exigiram respostas práticas. A oferta de transporte gratuito buscou facilitar o deslocamento dos participantes, enquanto a distribuição de refeições e cestas básicas procurou atender necessidades materiais das famílias. Essas medidas refletiam a percepção de que a participação nas atividades dependia também das condições de vida fora da sala de aula.

Em 2005, a atuação social começou a alcançar outras localidades, entre elas São Luís, João Pessoa e Recife. A expansão trouxe um desafio comum a organizações que crescem: preservar os objetivos centrais e, ao mesmo tempo, reconhecer diferenças entre comunidades. Demandas, distâncias e redes de apoio variam de uma cidade para outra, o que torna a adaptação parte importante do planejamento.

Ao longo dos anos, a fundação passou por processos de organização, profissionalização e modernização. A continuidade de projetos comunitários depende não apenas de boas ideias, mas de rotinas de gestão, distribuição de responsabilidades e capacidade de acompanhar o que acontece na prática. Nesse sentido, a experiência social dialoga com questões presentes no cotidiano empresarial.

A trajetória de Eloizo Gomes Afonso Durães inclui atividades no setor alimentício, área em que produção, armazenamento, processamento e distribuição precisam funcionar de forma coordenada. Sua aproximação com o agronegócio acrescenta a perspectiva das etapas anteriores da cadeia produtiva.

A literatura é outra vertente de seu percurso. O empresário desenvolveu obras ligadas a memórias, espiritualidade, poesia e reflexões pessoais. Em alguns projetos, a produção de livros esteve associada ao direcionamento de recursos a instituições beneficentes, aproximando a escrita de iniciativas de apoio social.

O relato da fundação, entretanto, não permite quantificar com precisão o alcance de todas essas ações. Não há, nas informações apresentadas, uma série consolidada de indicadores sobre número de atendidos ou resultados educacionais.

Mais de duas décadas depois das primeiras aulas, o aspecto que se destaca é a disposição de rever uma solução diante das necessidades observadas. O projeto começou com informática, mas passou a considerar alfabetização, cultura, alimentação e mobilidade como dimensões relacionadas da participação social.

Na visão de gestão que essa trajetória permite discutir, crescer não significa simplesmente repetir uma fórmula em novos endereços. Significa identificar prioridades, organizar recursos e manter canais de diálogo com quem participa. Para pequenas empresas e organizações comunitárias, esse aprendizado pode ser tão relevante quanto a ideia que deu origem ao trabalho.

A experiência de Eloizo Gomes Afonso Durães reúne, assim, empreendedorismo, educação e assistência em uma narrativa de adaptação. O caso ilustra como uma iniciativa localizada pode ganhar novas frentes quando seus responsáveis reconhecem que ouvir a comunidade é parte do próprio processo de construir soluções.

A experiência destaca a necessidade de acompanhar cada etapa, ouvir as famílias e ajustar as ações às condições reais de cada comunidade local.