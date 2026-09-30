Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes conecta energia e tecnologia SP

A infraestrutura dos postos de combustíveis começa a assumir novas funções à medida que a eletrificação dos transportes avança e muda a relação entre energia, veículos e cidades. Nesse cenário, Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes conduz uma estratégia na Rede Paz que combina a operação tradicional do varejo de combustíveis com tecnologia, serviços e uma frente planejada de recarga elétrica.

A rede possui mais de 80 unidades, concentradas principalmente em São Paulo. Essa presença oferece uma base física relevante para um projeto que prevê alcançar 300 carregadores ultrarrápidos na capital paulista até o fim de 2027. A proposta parte de uma estrutura já conhecida pelos motoristas e procura adaptá-la a uma demanda que cresce conforme veículos elétricos passam a integrar a frota urbana.

Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes construiu parte de sua trajetória profissional na Shell Brasil. A experiência incluiu contato com logística, abastecimento, fornecedores, gestão financeira, segurança, tecnologia, pessoas e planejamento operacional. Posteriormente, sua atuação passou a estar ligada à expansão da Rede Paz e ao desafio de preparar uma rede urbana para transformações que afetam diretamente o setor de energia e mobilidade.

A eletrificação cria exigências diferentes das encontradas no abastecimento convencional. Um carregador ultrarrápido depende de capacidade elétrica, equipamentos, manutenção, segurança e localização adequada. Por isso, a escolha dos pontos precisa considerar fluxo de veículos e demanda potencial. A existência de unidades espalhadas pela cidade pode reduzir uma parte do desafio imobiliário, mas não elimina a necessidade de selecionar onde os investimentos serão mais eficientes.

A Rede Paz já vem incorporando carregadores em pontos estratégicos. O planejamento de expansão até 2027 amplia a dimensão desse movimento e coloca a infraestrutura elétrica entre os temas de crescimento da companhia. Ao mesmo tempo, a operação mantém relações comerciais com Ipiranga e Vibra, conectando a rede à cadeia tradicional de distribuição de combustíveis enquanto novas soluções energéticas são avaliadas.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes, a transformação dos postos envolve mais do que a instalação de equipamentos. O espaço físico precisa acompanhar uma mudança no comportamento do motorista. No abastecimento convencional, a passagem costuma ser rápida. Na recarga elétrica, mesmo com equipamentos de alta potência, o consumidor permanece mais tempo na unidade. Essa diferença abre espaço para conveniência, alimentação, serviços automotivos e outras atividades.

A arquitetura operacional também passa a ter importância. Entrada e saída de veículos, circulação interna, vagas destinadas à recarga, segurança e acesso a serviços precisam funcionar de forma integrada. O posto deixa de ser planejado exclusivamente em torno da bomba e começa a incorporar uma lógica de permanência, conectividade e múltiplos usos.

Tecnologia e dados complementam essa reorganização. Informações sobre demanda, fluxo e perfil de consumo podem orientar a instalação de carregadores e a composição dos serviços em cada endereço. A estratégia evita tratar todas as unidades da mesma maneira e permite que decisões de investimento considerem características locais.

Outro componente é a cadeia de fornecedores. A Rede Paz observa soluções e fabricantes ligados à mobilidade elétrica, incluindo aproximações com empresas chinesas. O movimento reflete a necessidade de acompanhar um mercado tecnológico internacional em que equipamentos, padrões e capacidade de recarga evoluem rapidamente.

A atuação de Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes se posiciona, assim, na interseção entre infraestrutura existente e novas demandas energéticas. A experiência no setor de combustíveis oferece conhecimento sobre operação em escala, enquanto a eletrificação exige novas competências. Essa combinação transforma o posto em um ponto potencial de conexão entre diferentes formas de energia.

O desafio até 2027 será converter planejamento em uma rede de recarga que tenha utilização e integração comercial. A meta de 300 carregadores ultrarrápidos é objetiva, mas sua execução depende de fatores técnicos e econômicos. Capacidade de rede elétrica, escolha dos endereços, fornecedores e evolução da frota elétrica fazem parte dessa equação.

A estratégia coloca tecnologia, infraestrutura e energia no centro da adaptação dos postos às novas formas de mobilidade que chegam às cidades.