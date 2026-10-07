Receita e atestado por teleconsulta valem? O que diz a regra do Conselho Federal de Medicina

Uma das dúvidas mais comuns de quem usa telemedicina pela primeira vez é se a receita e o atestado emitidos na consulta pelo celular têm o mesmo valor dos documentos em papel. A resposta está na Resolução 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que regulamenta a prática no país ao lado da Lei 14.510/2022, a lei que tornou a telessaúde permanente.

Serviços por assinatura, como a VoxCare , que reúne, em aplicativo com atendimento 24 horas, teleconsulta médica, apoio psicológico e orientação nutricional, além de um clube de benefícios com descontos e cashback, precisam seguir essas regras na emissão de documentos. O modelo é vendido por assinatura e também oferecido por organizações, como a escola de aviação CEAB, que liberou o acesso aos alunos em curso.

A resolução define a teleconsulta como a consulta médica não presencial, com médico e paciente em lugares diferentes. É um formato que já tem escala: um painel da Saúde Digital Brasil com o Datalab da Serasa Experian contou 7,98 milhões de atendimentos de telessaúde no país entre 2020 e 2025, 97% deles teleconsultas.

O que a regra exige

Pela resolução, receitas e atestados emitidos na teleconsulta precisam trazer a assinatura digital do médico no padrão ICP-Brasil ou em outro padrão legalmente aceito. É essa assinatura que dá validade ao documento digital, e ela precisa estar no arquivo que você recebe.

A norma também exige que o paciente autorize o atendimento por meio de consentimento livre e esclarecido, e que dados e imagens sejam preservados com confidencialidade e privacidade. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, informação de saúde é dado pessoal sensível.

Quando o médico pede consulta presencial

O médico tem autonomia para recusar o atendimento remoto e indicar a consulta presencial sempre que entender necessário. Nos atendimentos de longo prazo e nas doenças crônicas, a resolução recomenda consulta presencial em intervalos não superiores a 180 dias, mesmo para quem faz acompanhamento pelo celular.

“Quem não tem plano costuma adiar a consulta até o problema ficar grande. A assinatura existe para encurtar esse caminho, e o médico encaminha para o atendimento presencial quando é o caso”, afirma Sonia Cardoso, CEO da VoxCare.

O que a teleconsulta não substitui

Telemedicina não é plano de saúde: não cobre internação, cirurgia, exames presenciais nem procedimentos. Ainda assim, resolve muita coisa. Um painel da Saúde Digital Brasil com o Datalab da Serasa Experian mostra que 72,96% dos 7,98 milhões de atendimentos de telessaúde registrados entre 2020 e 2025 foram resolvidos no próprio ambiente digital. Quando o problema pede hospital, exame ou procedimento, o caminho é o plano de saúde ou o SUS.

“A teleconsulta resolve a primeira camada: a dúvida, o sintoma que começou ontem, o acompanhamento. Ela não substitui o plano de saúde, e a gente faz questão de dizer isso antes de vender”, diz Sonia.

Antes da consulta

Vale confirmar com o serviço como receitas e atestados são enviados, se trazem a assinatura digital do médico e onde ficam guardados no aplicativo. Depois do atendimento, salve o arquivo original: é ele que tem a assinatura.

Receita e atestado de teleconsulta valem quando seguem a regra do CFM: assinatura digital do médico e atendimento feito com o seu consentimento. Na dúvida, antes de marcar a consulta, pergunte ao serviço como os documentos são emitidos.