IV Charger transforma vagas em negócio com recarga elétrica

A expansão da mobilidade elétrica no Brasil começa a criar novas oportunidades de negócio para empresas que já possuem uma estrutura muitas vezes subutilizada: as vagas de estacionamento. Supermercados, academias, clínicas, hotéis, restaurantes, centros comerciais e estacionamentos podem incorporar carregadores para carros elétricos e oferecer recarga aos clientes durante o período em que permanecem no local.

A IV Charger desenvolve projetos de eletropostos para empresas interessadas em entrar nesse mercado. A proposta é transformar a vaga de estacionamento em um ativo: além de receber veículos, o espaço passa a integrar uma operação de recarga com potencial de gerar receita, agregar um novo serviço ao estabelecimento e atrair consumidores que precisam carregar seus veículos.

“Existe um ativo dentro de muitos negócios que ainda não está sendo explorado em todo o seu potencial: a própria vaga de estacionamento. Quando instalamos uma infraestrutura de recarga, damos uma nova função comercial a esse espaço e colocamos o empresário dentro de um mercado que tende a ganhar cada vez mais relevância”, afirma Iury Cavalcanti, CEO da IV Charger.

Como funciona a instalação de um carregador para carro elétrico?

A implantação de uma estação de recarga para veículos elétricos começa pela análise da capacidade elétrica do estabelecimento e pelo dimensionamento da estrutura necessária. A partir dessa avaliação, são definidos o projeto, os equipamentos e as etapas necessárias para a instalação do eletroposto.

A IV Charger acompanha o processo desde a análise técnica até o comissionamento, além de oferecer gestão, suporte e manutenção. A solução é desenvolvida considerando as características de cada espaço e a dinâmica da operação do negócio.

Segundo Iury Cavalcanti, a entrada nesse mercado não deve ser encarada apenas como a instalação de um equipamento.

“Não se trata simplesmente de colocar um carregador em uma parede. É preciso analisar infraestrutura, demanda, operação, segurança e gestão. Nosso trabalho é estruturar todo esse ecossistema para que o empresário possa oferecer o serviço de maneira profissional e transformar a mobilidade elétrica em uma oportunidade real para o seu negócio”, explica o CEO.

Quais estabelecimentos podem receber um eletroposto?

Estacionamentos, supermercados, academias, clínicas, hotéis, restaurantes, condomínios comerciais e outros estabelecimentos com vagas podem avaliar a instalação de carregadores de carros elétricos.

São locais particularmente interessantes porque o motorista já permanece neles por determinado período. Enquanto trabalha, compra, treina, se hospeda, realiza uma consulta ou faz uma refeição, o veículo pode ser recarregado.

Para o estabelecimento, a presença de um ponto de recarga também pode funcionar como um diferencial na experiência oferecida ao consumidor.

“O empresário deixa de olhar para a vaga apenas como estacionamento e começa a enxergá-la como parte da operação e da experiência do cliente. A mobilidade elétrica abre uma nova frente de negócios para quem estiver preparado para acompanhar essa transformação”, destaca Iury Cavalcanti.

Sobre a IV Charger

A IV Charger atua com infraestrutura de recarga para veículos elétricos e híbridos e soluções inteligentes de energia. A empresa desenvolve projetos completos, desde a análise técnica e implantação até a operação, gestão, suporte e manutenção.

Além de eletropostos e estações de recarga, a companhia trabalha com soluções como BESS (sistemas de armazenamento de energia em baterias) e energia solar, integrando infraestrutura, tecnologia e gestão energética.