Rodrigo de Queiroz Moreira leva modelo híbrido ao mercado de Macapá

O mercado imobiliário de Macapá incorpora formatos ligados a novas formas de morar, trabalhar e investir. À frente desse movimento, Rodrigo de Queiroz Moreira apresenta, por meio da Gama Engenharia, o Connect One Residence & Office, concebido como o primeiro empreendimento híbrido da capital amapaense. A proposta reúne moradia, atividade profissional, lazer e bem-estar em um mesmo complexo, com acessos e funções independentes.

Com 128 apartamentos, 80 salas comerciais e 225 vagas, o Connect One soma 208 unidades residenciais e empresariais. O uso misto é a base do modelo desenvolvido pela construtora. Na área Residence, os apartamentos terão dois e três dormitórios. As unidades de dois quartos variam de 54 a 62 metros quadrados, enquanto as de três dormitórios terão entre 85 e 106 metros quadrados.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, a diversificação permite atender perfis distintos dentro de uma identidade única. Famílias podem buscar unidades maiores, compradores podem optar por plantas compactas e profissionais liberais ou empresas encontram na torre Office uma estrutura voltada aos negócios. A estratégia acompanha um mercado em que consumidores avaliam não apenas a metragem do imóvel, mas localização, serviços, áreas comuns e capacidade de adaptação às diferentes fases da vida.

A torre Office terá 80 salas distribuídas em dez pavimentos, dois elevadores e acesso independente. O desenho busca aproximar residência e trabalho sem misturar os fluxos. Médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, contadores, consultores e outros prestadores de serviços estão entre os públicos que podem utilizar os espaços. Para pequenos negócios, o endereço profissional passa a integrar um complexo que também concentra moradores e circulação cotidiana.

Outro eixo do projeto é o rooftop, planejado com piscina, academia e espaço gourmet. A estrutura incorpora o conceito de wellness e amplia a experiência para além das áreas privativas. A vista para o Rio Amazonas integra a arquitetura e relaciona o empreendimento a uma das principais referências naturais e urbanas de Macapá.

A localização reforça essa conexão. O Connect One Residence & Office ficará na Rua General Rondon, quase esquina com a Rua Pedro Baião, em frente à Praça Floriano Peixoto. O entorno reúne bancos, restaurantes, comércio, farmácias, supermercados, shopping, serviços e acesso à Orla do Rio Amazonas. Para a Gama Engenharia, a infraestrutura externa complementa o empreendimento.

Rodrigo de Queiroz Moreira avalia que projetos imobiliários precisam dialogar com mudanças de comportamento. A transformação digital tornou rotinas profissionais mais flexíveis, ao mesmo tempo que consumidores passaram a valorizar bem-estar e conveniência. No Connect One, Residence e Office permanecem próximos, porém independentes. A ideia é permitir conexão entre usos sem eliminar os limites necessários à experiência de moradores, profissionais e clientes.

A proposta também amplia as possibilidades de análise para quem observa imóveis como patrimônio. Apartamentos de tamanhos diferentes e salas comerciais respondem a dinâmicas próprias de demanda. Não há garantia automática de retorno ou valorização, fatores que dependem das condições econômicas e do mercado, mas a variedade de tipologias oferece alternativas de avaliação dentro do mesmo projeto.

A iniciativa representa uma aposta na maturidade do mercado local. Com experiência em obras públicas, particulares e incorporação de edifícios no Amapá, a Gama Engenharia procura combinar conhecimento regional com referências contemporâneas de arquitetura, urbanismo e empreendimentos de uso misto. Rodrigo de Queiroz Moreira posiciona a inovação como evolução dessa trajetória, e não como ruptura com a experiência acumulada.

Na fase de pré-lançamento, a construtora disponibiliza pré-cadastro para interessados em receber informações sobre unidades e condições comerciais. A comunicação tem papel importante por se tratar de uma categoria ainda nova na cidade: explicar como Residence, Office, rooftop e wellness se relacionam é também apresentar ao consumidor uma maneira diferente de avaliar um empreendimento.

Para Rodrigo de Queiroz Moreira, o Connect One sintetiza uma estratégia empresarial baseada em conexão e diversificação. Ao reunir apartamentos, escritórios, lazer, bem-estar e localização urbana em um único projeto, a Gama Engenharia busca criar uma nova referência para Macapá e ampliar as possibilidades de atuação no mercado imobiliário regional.