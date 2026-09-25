Bruno Audi conecta tecnologia e negócios em estratégia de expansão

A trajetória de Bruno Audi de Souza reúne mais de duas décadas de experiência empresarial. Natural de Minas Gerais, o empresário está à frente do Grupo F5 Company, estrutura que reúne 12 CNPJs e negócios em setores como construção civil, indústria metalúrgica, transporte rodoviário, comércio e locação de veículos, máquinas pesadas, serviços jurídicos.

A diversificação acompanha Bruno Audi de Souza desde a formação de sua trajetória como empreendedor. A lógica tem origem em um ensinamento de seu avô, Armando Audi: não concentrar todos os recursos em uma única atividade. Na prática, o princípio se transformou em uma estratégia para observar diferentes ciclos econômicos e identificar oportunidades em mercados.

Um dos principais exemplos dessa nova etapa é a Avaliza, empresa de garantias para locação imobiliária. A companhia atua em uma questão recorrente: a necessidade de oferecer segurança financeira aos contratos sem depender exclusivamente do modelo tradicional de fiador. A solução combina processos digitais, análise de informações e tecnologia para apoiar a contratação e a gestão das garantias.

Segundo dados apresentados pela empresa, a Avaliza possui mais de 40 mil contratos ativos, relacionamento com aproximadamente 1.500 imobiliárias e presença em 17 estados. A operação também ultrapassou R$ 300 milhões em garantias ativas e registrou crescimento superior a 120% nos últimos três anos. Para Bruno Audi de Souza, a ampliação da escala tornou a tecnologia uma parte estrutural do negócio.

Nesse processo, a Avaliza desenvolveu um motor de crédito próprio em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). O projeto recebeu investimentos milionários em 2025 e incorporou inteligência artificial à análise de risco. A empresa mantém ainda uma equipe interna de desenvolvedores e especialistas, o que permite aperfeiçoar a plataforma.

A estratégia também recebeu a experiência de Ricardo Martins, empresário ligado ao setor imobiliário e à expansão do grupo My Broker. Sua entrada no quadro societário da Avaliza aproximou conhecimento comercial e tecnologia aplicada à análise de crédito. A proposta é avançar nacionalmente, preservando a estrutura de avaliação que sustenta a base atual de contratos.

Outra frente recente conduzida por Bruno Audi de Souza está ligada ao mercado de motocicletas. Por meio do Córtex Automóveis, foi estruturado um projeto de compra, venda e locação de motos zero quilômetro. A operação multimarcas prevê trabalhar com oito fabricantes e implantar dez lojas em pontos estratégicos de Minas Gerais. O movimento acompanha a maior utilização das motocicletas.

O projeto inclui uma parceria entre o Grupo Audi e o Grupo VR Multimarcas. A VR possui mais de 150 lojas no Brasil, enquanto Bruno Audi de Souza participa como parceiro estratégico da expansão em Minas Gerais. O planejamento considera faturamento aproximado de R$ 500 mil por unidade. Caso as dez lojas previstas alcancem esse patamar, a projeção da operação chega a cerca de R$ 5 milhões mensais.

Embora garantias locatícias e motocicletas pertençam a mercados diferentes, Bruno Audi de Souza identifica pontos comuns entre as operações: cadastro, contratos, análise de risco, controle financeiro, gestão de ativos e relacionamento com clientes. A experiência da Avaliza com inteligência artificial representa a frente mais avançada, enquanto a digitalização começa a integrar também outros negócios do grupo.

Ao lado de Marcella Audi Braz, com quem é casado e tem três filhas, o empresário mantém a influência familiar como uma das referências de sua trajetória. O princípio de diversificação aprendido com o avô permanece presente, agora combinado a ferramentas de análise de dados, automação e desenvolvimento tecnológico.

Com 22 anos de experiência, Bruno Audi de Souza chega a uma fase em que diferentes áreas do portfólio passam a se conectar. O Grupo F5 Company preserva negócios em construção, indústria, transporte e mercado automotivo, enquanto a Avaliza amplia sua presença nacional e os projetos de mobilidade abrem uma nova avenida de crescimento. A estratégia é unir experiência operacional, tecnologia e capacidade de adaptação para acompanhar mudanças no comportamento dos consumidores e nos diferentes setores da economia brasileira. A expansão busca manter a eficiência, governança e leitura de mercado, conectando empresas consolidadas a novas oportunidades de crescimento no Brasil.