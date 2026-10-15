Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes conecta campo e rotas

O transporte que conecta propriedades rurais, centros de distribuição, indústrias e consumidores depende de infraestrutura capaz de oferecer abastecimento e apoio ao longo das rotas. Nesse cenário, a modernização dos postos de combustíveis ganha relevância para a logística brasileira, embora as necessidades do campo sejam diferentes das encontradas nas grandes cidades.

À frente da Rede Paz, Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes trabalha com uma operação de mais de 80 unidades, concentradas principalmente em São Paulo. A estratégia combina a atividade tradicional de abastecimento com serviços de conveniência, tecnologia e planejamento para novas formas de mobilidade. O objetivo é ampliar as funções de estruturas existentes, de acordo com o perfil de cada local.

A experiência do executivo no setor energético inclui uma passagem pela Shell Brasil. Essa trajetória integra a base de conhecimento aplicada à gestão de postos, à avaliação de investimentos e à organização de serviços. Na Rede Paz, a expansão não é tratada apenas como abertura de endereços: o aproveitamento dos pontos comerciais entra na análise de produtividade.

Para o agronegócio, a qualidade da infraestrutura rodoviária interfere no deslocamento de insumos, equipamentos e produtos. Paradas previsíveis, acesso a combustíveis e serviços de apoio ajudam a organizar viagens e a reduzir incertezas operacionais. Isso não significa que toda unidade urbana atenda diretamente às rotas rurais, mas mostra por que a evolução dos postos merece atenção de quem depende do transporte.

Um dos projetos anunciados pela Rede Paz prevê alcançar 300 carregadores ultrarrápidos na capital paulista até o fim de 2027. Trata-se de uma meta de implantação, não de uma estrutura já concluída. Também não equivale a um plano de instalação desses equipamentos em propriedades agrícolas ou corredores de escoamento de safra. A iniciativa, porém, permite acompanhar questões que poderão ganhar espaço na logística comercial.

Entre essas questões estão a capacidade da rede elétrica, o tempo necessário para recarga, a localização dos equipamentos e o tipo de veículo atendido. No transporte de longa distância, decisões sobre eletrificação exigem ainda considerar autonomia, peso transportado e regularidade das viagens. Cada aplicação demanda análise própria, sem soluções únicas para todas as atividades produtivas.

Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes associa a modernização à necessidade de conhecer o fluxo de clientes e a demanda de cada unidade. Um posto próximo de áreas industriais pode apresentar necessidades distintas das de um estabelecimento localizado em bairro residencial. Por isso, a escolha de serviços deve considerar viabilidade econômica, operação e manutenção.

A diversificação também modifica o trabalho das equipes. Além dos procedimentos de abastecimento, novos serviços podem exigir treinamento, protocolos de segurança e acompanhamento técnico. Para o gestor, a incorporação de tecnologia precisa caminhar com a confiabilidade das operações existentes, especialmente em negócios que atendem motoristas diariamente.

Outra frente é o uso de informações para orientar investimentos. Horários de maior movimento, perfil de consumo e utilização dos espaços ajudam a identificar oportunidades. A análise desses dados pode evitar ampliações pouco aderentes à demanda e direcionar recursos para melhorias com maior utilidade ao público.

Na relação entre energia e agronegócio, combustíveis convencionais continuam importantes em diversas operações, enquanto alternativas tecnológicas avançam em ritmos diferentes. O desafio para empresas do setor é acompanhar essa transição sem antecipar resultados que ainda dependem de infraestrutura, custo e adoção pelo mercado.

A experiência da Rede Paz ilustra, assim, uma mudança de perspectiva: o posto deixa de ser visto exclusivamente como ponto de abastecimento e passa a ser avaliado como plataforma de serviços. Para as cadeias produtivas, o debate interessa porque a eficiência do transporte também depende da qualidade dos locais de parada e apoio.

Sob a condução de Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes, a empresa procura conciliar a operação atual com projetos de modernização. A contribuição desse modelo para a logística do campo dependerá de aplicações concretas, da localização das unidades e da evolução das tecnologias. O ponto central é planejar a infraestrutura a partir das necessidades reais de circulação e produção.