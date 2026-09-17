Nos primeiros 30 dias, o anúncio não traz venda nova, e o motivo é técnico
Consultor que já geriu mais de R$ 300 milhões em mídia paga explica por que os primeiros 30 dias de ajuste não trazem venda nova
Quem contrata ajuste de campanha de anúncio esperando ver venda nova já no primeiro mês costuma se frustrar, e o motivo não é falta de competência de quem está cuidando da conta. É que o primeiro mês de trabalho técnico simplesmente não foi desenhado para gerar receita.
A explicação é de Dan Freitas, sócio da Nexus Growth, consultoria que já geriu mais de R$ 300 milhões em investimentos de mídia paga para empresas como Conta Simples, Hand Talk e V4. Segundo ele, os primeiros trinta dias de qualquer trabalho sério de recuperação têm uma função diferente da que o empresário costuma esperar.
Para que serve o primeiro mês
Nesse período inicial, a consultoria revisa se o rastreamento está funcionando do clique até o CRM, corrige eventos de conversão que estavam sendo contados duas ou três vezes, remove do posto de conversão principal eventos que não têm valor real de negócio, ativa a rotina de bloquear termos de busca que nunca convertem e alinha o anúncio à página que recebe quem clicou.
“Os primeiros trinta dias não são de crescimento, são de estancamento. É quando a operação para de pagar por clique errado, por evento duplicado, por termo que nunca vai converter. O resultado não aparece como receita nova. Aparece como a mesma verba comprando o dobro de conversa verdadeira”, afirma Dan Freitas.
Um exemplo documentado pela consultoria mostra esse efeito na prática. Na V4 Company, a implementação de rastreamento avançado, com API de Conversões integrada ao CRM e lances por valor no Google, derrubou o custo por MQL de R$ 550 para R$ 190, uma queda de 65%, com economia mensal de R$ 280 mil que se mantém até hoje.
Por que isso não aparece como venda
O relatório continua cheio e a campanha continua ativa, mas o que a mesma verba compra agora é diferente: menos clique perdido, mais conversa com quem realmente tem chance de virar cliente.
É por isso que julgar o primeiro mês de trabalho pelo volume de venda nova costuma levar a uma conclusão errada, tanto para quem contratou o ajuste quanto para quem está executando. O indicador certo, nessa fase, não é quanto vendeu, e sim quanto do dinheiro deixou de ser desperdiçado.
O que vem depois do primeiro mês
Com a base técnica corrigida, o trabalho muda de natureza. A consultoria passa a reintegrar o CRM à plataforma de anúncio, o que permite que o algoritmo aprenda com quem realmente vira cliente, e não apenas com quem clicou. Só a partir desse segundo momento, segundo Freitas, o volume de venda nova volta a fazer sentido como indicador de sucesso.
Para quem está no início desse processo, a recomendação prática é simples: cobrar do primeiro mês o que ele pode entregar, que é a operação parar de desperdiçar verba, e reservar a cobrança por venda nova para os meses seguintes, quando a máquina já tiver o dado certo para trabalhar.