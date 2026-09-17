Nos primeiros 30 dias, o anúncio não traz venda nova, e o motivo é técnico

Quem contrata ajuste de campanha de anúncio esperando ver venda nova já no primeiro mês costuma se frustrar, e o motivo não é falta de competência de quem está cuidando da conta. É que o primeiro mês de trabalho técnico simplesmente não foi desenhado para gerar receita.

A explicação é de Dan Freitas, sócio da Nexus Growth , consultoria que já geriu mais de R$ 300 milhões em investimentos de mídia paga para empresas como Conta Simples, Hand Talk e V4. Segundo ele, os primeiros trinta dias de qualquer trabalho sério de recuperação têm uma função diferente da que o empresário costuma esperar.

Para que serve o primeiro mês

Nesse período inicial, a consultoria revisa se o rastreamento está funcionando do clique até o CRM, corrige eventos de conversão que estavam sendo contados duas ou três vezes, remove do posto de conversão principal eventos que não têm valor real de negócio, ativa a rotina de bloquear termos de busca que nunca convertem e alinha o anúncio à página que recebe quem clicou.

“Os primeiros trinta dias não são de crescimento, são de estancamento. É quando a operação para de pagar por clique errado, por evento duplicado, por termo que nunca vai converter. O resultado não aparece como receita nova. Aparece como a mesma verba comprando o dobro de conversa verdadeira”, afirma Dan Freitas.

Um exemplo documentado pela consultoria mostra esse efeito na prática. Na V4 Company , a implementação de rastreamento avançado, com API de Conversões integrada ao CRM e lances por valor no Google, derrubou o custo por MQL de R$ 550 para R$ 190, uma queda de 65%, com economia mensal de R$ 280 mil que se mantém até hoje.

Por que isso não aparece como venda

O relatório continua cheio e a campanha continua ativa, mas o que a mesma verba compra agora é diferente: menos clique perdido, mais conversa com quem realmente tem chance de virar cliente.

É por isso que julgar o primeiro mês de trabalho pelo volume de venda nova costuma levar a uma conclusão errada, tanto para quem contratou o ajuste quanto para quem está executando. O indicador certo, nessa fase, não é quanto vendeu, e sim quanto do dinheiro deixou de ser desperdiçado.

O que vem depois do primeiro mês

Com a base técnica corrigida, o trabalho muda de natureza. A consultoria passa a reintegrar o CRM à plataforma de anúncio, o que permite que o algoritmo aprenda com quem realmente vira cliente, e não apenas com quem clicou. Só a partir desse segundo momento, segundo Freitas, o volume de venda nova volta a fazer sentido como indicador de sucesso.

Para quem está no início desse processo, a recomendação prática é simples: cobrar do primeiro mês o que ele pode entregar, que é a operação parar de desperdiçar verba, e reservar a cobrança por venda nova para os meses seguintes, quando a máquina já tiver o dado certo para trabalhar.