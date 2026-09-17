Falir a empresa não significa perder a casa ou o carro, dizem advogados

Abrir os olhos para a diferença entre “a empresa quebrou” e “eu quebrei” pode evitar decisões precipitadas. É isso que reforçam advogados: mesmo quando um negócio não dá mais certo, isso não quer dizer, automaticamente, que o dono vai perder os bens que tem em nome próprio.

De acordo com o escritório De Lima Advogados , especializado em recuperação judicial e falência, a lei brasileira separa, na maioria dos casos, o patrimônio da empresa do patrimônio de quem é sócio dela.

Seu CPF não é o CNPJ da empresa

Pela lei brasileira, bens da empresa e bens do sócio são, em regra, coisas separadas. Isso é chamado de autonomia patrimonial. Na prática: dívida da empresa, sozinha, não dá direito ao credor de tomar a casa, o carro ou o dinheiro guardado na conta pessoal de quem é sócio.

Mas existem exceções

O artigo 50 do Código Civil prevê situações em que isso muda: se o sócio deu o próprio nome como garantia de uma dívida, assumiu compromisso pessoal, ou se há fraude ou mistura entre as contas da empresa e as contas pessoais. Nesses casos, a Justiça pode atingir o patrimônio pessoal do sócio. Fora dessas hipóteses, o simples fechamento por falta de sucesso do negócio não abre essa porta.

“É preciso separar duas situações que muitas vezes são confundidas: a empresa pode estar insolvente, sem que isso signifique que o sócio seja pessoalmente insolvente. A falência é, em primeiro lugar, um procedimento destinado à sociedade empresária”, afirma Agenor de Lima Bento, advogado e administrador judicial, sócio do escritório De Lima Advogados. Para ele, o medo de perder tudo costuma atrasar a decisão de fechar um negócio que já não se sustenta, o que piora ainda mais a situação.

Por que fechar direito é melhor do que empurrar com a barriga

Manter a empresa aberta sem condições reais de se recuperar costuma custar mais caro: dívida trabalhista e de imposto cresce, os bens perdem valor, e sobra menos para pagar quem tem a receber. A Lei 11.101/05 é o que organiza o processo de falência, com a Justiça acompanhando a venda dos bens e a fila de pagamento aos credores.

Fechar uma empresa não é o fim da linha para quem empreende

Quem fechou uma empresa não fica, por isso, proibido de abrir outro negócio ou seguir trabalhando na área. O que conta é analisar como a empresa era estruturada, quais compromissos o sócio assumiu no próprio nome e se houve algo fora da lei. Sem isso, fechar por falência não é sinônimo de carreira encerrada.

Antes de decidir, vale buscar orientação

Cada caso de empresa em dificuldade tem suas particularidades: tipo de sociedade, garantias dadas, dívidas assumidas. Por isso, advogados recomendam buscar orientação jurídica assim que o negócio começar a mostrar sinais de que não vai se recuperar, em vez de esperar a situação piorar.

Risco faz parte de empreender

Abrir empresa é arriscado, e nem todo negócio dá certo, mesmo com esforço e planejamento. Ter instrumentos para fechar direito quando a coisa não funciona é tão importante quanto ter meios pra crescer quando dá certo. Especialistas reforçam que encerrar uma empresa pela falência não deveria ser tratado como vergonha pessoal de quem tentou empreender.

O que mostram os números