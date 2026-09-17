USD 5,14
EUR 5,90

O que é o AEE, o serviço que apoia estudante com deficiência na escola pública

Sigla aparece cada vez mais nas escolas brasileiras e reúne recursos pedagógicos e de acessibilidade para estudantes com deficiência, autismo e altas habilidades

Por

Quem tem filho ou aluno com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades já deve ter ouvido falar em AEE, sigla para Atendimento Educacional Especializado. Mas afinal, o que é esse serviço e como ele funciona dentro da escola?

Segundo o Decreto nº 7.611/2011, o AEE é o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e recursos pedagógicos oferecidos de forma complementar à formação de estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, categoria que inclui o transtorno do espectro autista, e de forma suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Na prática, é o serviço que identifica as barreiras que um estudante enfrenta na escola e organiza os apoios necessários para que ele participe e aprenda como qualquer outro colega.

Esse tipo de atendimento ganhou peso nos últimos anos. O número de matrículas da Educação Especial no Brasil cresceu 227% entre 2011 e 2025 e chegou a cerca de 2,5 milhões, segundo o Instituto Rodrigo Mendes, com base nos dados do Censo Escolar. Em 2025, 93,5% dessas matrículas estavam em classes comuns, de acordo com o Ministério da Educação, ou seja, a maioria dos estudantes atendidos pelo AEE estuda ao lado dos demais colegas, e não em turmas separadas.

Como funciona o trabalho do AEE na escola

O trabalho do AEE parte do estudo de caso de cada estudante para identificar necessidades, desenvolver recursos pedagógicos e de acessibilidade, apoiar a participação em sala e articular os diferentes profissionais envolvidos, sempre integrado ao projeto pedagógico da escola e à família. Isso inclui desde a organização da sala de recursos até a elaboração de planejamentos individualizados e a orientação de professores e familiares.

Para que esse trabalho seja bem feito, o profissional responsável pelo AEE precisa de formação específica. É o que defende a professora Luciene Aparecida Felipe Siccherino, coordenadora da nova Pós-Graduação em Atendimento Educacional Especializado do Instituto de Educadores, instituto da Faculdade Península: “O Atendimento Educacional Especializado começa com formação específica”. Para ela, “a Educação Especial não é apenas uma lei, é um compromisso”.

Quem se qualifica pode atuar direto na sala de recursos

O curso, com 400 horas distribuídas em três módulos, é oferecido em cooperação acadêmica com a PUC Goiás e é voltado a professores da educação básica, profissionais que atuam ou desejam atuar no AEE, coordenadores e gestores escolares. A formação aborda deficiência intelectual, auditiva, visual e física, transtornos do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, além de temas como Libras, tecnologia assistiva e Plano Educacional Individualizado.

Além de professores, o curso também é aberto a profissionais da saúde e da assistência que atuam em equipes interdisciplinares com pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento, já que o trabalho do AEE costuma envolver mais de uma área além da escola. As aulas são conduzidas por um corpo docente com mestres e doutores com experiência acadêmica e profissional em Educação Especial, inclusão, desenvolvimento humano, acessibilidade, neurociência, Libras e práticas educacionais.

Para quem quer entender melhor o que é o AEE ou se qualificar para atuar nessa área, o Instituto de Educadores reúne mais detalhes sobre a Pós-Graduação em Atendimento Educacional Especializado em seu site, institutoeducadores.com.br.

Mais da editoria

Sem resultado
Veja todos os resultados