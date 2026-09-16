Como pedir cartão de crédito sem consulta ao SPC e Serasa

Quer saber como pedir um cartão de crédito sem passar pela consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) ou à Serasa? A MAIS Card , instituição de pagamento sediada em Goiânia, chega ao mercado em setembro com um cartão Mastercard, nas versões amarela e preta, e limite inicial de até R$ 1.500, conforme análise individual de cada cliente.

A jornada de cadastro será realizada digitalmente, com etapas de identificação, validação documental e mecanismos voltados à prevenção de fraudes. A empresa não realizará consulta ao SPC ou à Serasa durante a avaliação, mas isso não representa aprovação automática: os cadastros continuarão sujeitos a critérios internos, validação de identidade, mecanismos de segurança e políticas próprias de análise. “Queremos olhar além de uma restrição no CPF. Existem milhões de brasileiros que continuam trabalhando, recebendo, pagando contas e movimentando dinheiro mesmo depois de terem enfrentado dificuldades financeiras”, afirma Lucas Santos, CEO da MAIS Card.

O cartão é voltado a trabalhadores autônomos, profissionais informais, motoristas de aplicativo, entregadores, vendedores, prestadores de serviço e pequenos empreendedores. Dados da Serasa apontaram 83,9 milhões de brasileiros negativados em 2026, enquanto informações do IBGE mostraram taxa de informalidade de 37,3% da população ocupada no primeiro trimestre do ano, o que dá a dimensão do público que pode se enquadrar no perfil.

Depois de aprovado, o cliente passa a ter acesso a um ecossistema de serviços dentro do mesmo aplicativo: a Carteira+, para manter e movimentar recursos, o MAIS Parcelado, com valores disponibilizados diretamente na Carteira+ para quem é elegível, o +Coins, que recompensa o uso com moedas digitais trocáveis por benefícios, e um programa de indicação para quem apresenta a MAIS Card a novos usuários.

A estratégia digital permite que a empresa atenda consumidores em diferentes regiões do país sem depender de uma estrutura tradicional de agências físicas, o que inclui, claro, quem mora em Minas Gerais.