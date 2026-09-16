Por que orçamento de brindes está tomando tempo demais das equipes de venda

Fechar uma venda de brindes raramente é rápido. Uma única cotação pode envolver dezenas de produtos, diferentes fornecedores, quantidades mínimas, disponibilidade de estoque, técnicas de personalização, custos de gravação, margens, impostos, comissões e prazos de produção. Tudo isso precisa ser organizado antes mesmo de uma proposta chegar ao cliente, e é nesse ponto que boa parte do tempo do vendedor se perde.

O tempo que ninguém calcula

Quando cada orçamento depende de conferir tabelas de fornecedores diferentes, cruzar preços por quantidade e calcular manualmente margem e impostos, o vendedor gasta mais tempo montando planilha do que efetivamente vendendo. Multiplicado por dezenas de cotações por semana, esse tempo perdido vira o maior custo invisível da operação.

Uma plataforma para quem vive essa rotina

É esse tipo de gargalo que ajuda a explicar o crescimento da Brinde.me , plataforma especializada em tecnologia para o mercado brasileiro de brindes que hoje reúne mais de 1.500 usuários e participa diariamente da geração de milhões de reais em orçamentos. A proposta é reduzir a distância entre encontrar um produto, formar o preço, preparar uma proposta e fechar o pedido, tudo dentro de uma mesma estrutura.

Entre os recursos disponíveis estão catálogo de produtos, formação de preços, geração de propostas, CRM de vendas, painéis em formato Kanban, gestão da produção e integração com fornecedores, o que evita que o vendedor precise alternar entre vários sistemas e planilhas para montar uma única cotação.

Quantas oportunidades perde quem demora

Cada minuto a mais gasto montando uma cotação é um minuto a menos disponível para atender a próxima oportunidade, ou para acompanhar propostas que já foram enviadas e ainda não tiveram retorno. Automatizar essa etapa não substitui o relacionamento comercial, mas libera tempo para que ele aconteça com mais qualidade.

Velocidade também é venda

Em um mercado onde a velocidade de resposta pode decidir se o cliente fecha com uma empresa ou com outra, reduzir o tempo de montagem de orçamento deixa de ser só uma questão de organização interna e passa a ser também uma vantagem comercial direta, especialmente para equipes de venda que atendem várias oportunidades ao mesmo tempo.