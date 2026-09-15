Quanto custa um lote num condomínio com campo de golfe e piscina de ondas perto de Brasília

Quanto custa morar num condomínio com campo de golfe, marina e piscina de ondas a pouco mais de uma hora de Brasília? A pergunta é o que move parte do interesse em torno da Fazenda do Lago, empreendimento do Grupo CPR às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia, no interior de Goiás.

O projeto não divulga uma tabela pública de preços por lote, mas o desenho do empreendimento já dá pistas de quanto vale o que está sendo vendido. São apenas 470 lotes distribuídos em 33 quadras, dentro de uma área total de 3 milhões de metros quadrados. Ou seja, a maior parte do terreno não é loteada: vira clube, marina, campo de golfe, vinícola, centro equestre e outras estruturas de uso coletivo.

Essa proporção é o que explica, segundo a incorporadora, por que o valor do lote não pode ser comparado ao de um terreno comum. Marlon Ceni, CEO do Grupo CPR, resume a lógica comercial por trás do preço: “A gente não vende lote, vende comunidade. O que estamos construindo é um lugar em que o clube é o centro da vida, e a casa vem em volta dele.”

Na prática, o comprador leva junto com o lote o acesso a quatro clubes com operação independente: SPA, Marina, Golf Course e Surf Club, este último com uma piscina de ondas que funciona o ano inteiro, a mais de mil quilômetros do litoral mais próximo. A Marina tem mais de 400 vagas em um terreno de 30 mil metros quadrados, com estrutura de wakeboard incluída, e o Golf Course abre com 9 buracos, com expansão prevista para 18 em fases futuras.

Ao redor dos clubes, o programa soma 19 amenidades, entre elas kids village, wellness club, ambulatório, monitoramento 24 horas e heliporto. O projeto ainda prevê um hotel internacional dentro do próprio perímetro. Segundo o Grupo CPR, toda essa estrutura já opera desde a primeira fase de comercialização dos lotes, e não depois, como costuma acontecer em loteamentos tradicionais.

O acesso ao empreendimento é feito pela BR-060, totalmente asfaltada, a 1h10 de Brasília, 50 minutos de Anápolis e 1h40 de Goiânia. Energia e iluminação subterrâneas também fazem parte do investimento, uma obra que, segundo a empresa, só é viável se estiver prevista antes da ocupação das casas.

Para entrar na comunidade, o comprador também passa pelo Founder Circle, curadoria de membros que funciona como critério adicional, além do valor pago pelo lote. Ou seja, o preço de entrada na Fazenda do Lago não é definido só pelo tamanho do terreno, mas pela combinação entre o lote, a estrutura que vem junto e o processo de seleção que decide quem passa a fazer parte da vizinhança.

O tipo de comprador também ajuda a explicar o valor embutido no lote. A localização, entre Brasília, Anápolis e Goiânia, mira quem busca uma segunda casa de uso semanal, e não a de veraneio visitada só uma ou duas vezes por ano. Esse perfil costuma avaliar coisas diferentes de quem compra pensando só no réveillon: tempo real de deslocamento com trânsito, existência de atendimento médico próximo, o que a família faz no fim de semana e a segurança da casa durante a semana em que ela fica vazia.

Na Fazenda do Lago, o ambulatório dentro do perímetro e o monitoramento 24 horas respondem à parte de segurança e saúde, enquanto o kids village cuida da programação das crianças sem que a família precise sair do condomínio. Some a isso o centro equestre, a vinícola própria e as quadras de tênis e beach tennis, e o resultado é um pacote de amenidades que, segundo o Grupo CPR, tenta responder à lista inteira de perguntas de quem pensa em comprar um lote de lazer pela primeira vez.

Ainda não há data de lançamento das fases seguintes de comercialização, mas a primeira etapa, com os 470 lotes atuais, já está com toda a estrutura descrita em operação, segundo a incorporadora.