De Goiânia para o Brasil: Arismar Topografia faz da precisão um negócio nacional

Transformar precisão técnica em valor para grandes projetos de engenharia foi o caminho escolhido pela Arismar Topografia para construir uma trajetória de mais de duas décadas no mercado brasileiro. Fundada no ano 2000, em Goiânia, a empresa iniciou suas atividades como uma prestadora de serviços com atuação local e, ao longo dos anos, ampliou sua estrutura, incorporou novas tecnologias e passou a atender demandas cada vez mais complexas. O resultado desse processo foi a consolidação de uma operação capaz de levar equipes, equipamentos e conhecimento técnico para diferentes regiões do país.

A história da empresa começou em um período no qual a topografia e a agrimensura ainda eram fortemente associadas a procedimentos tradicionais e equipamentos analógicos. Na construção civil e na infraestrutura, entretanto, a precisão sempre foi um fator determinante. Uma diferença aparentemente pequena na implantação de uma fundação, no alinhamento de uma estrutura ou na execução de uma via pode provocar retrabalho, desperdício de materiais, atrasos e custos elevados. Foi justamente a partir dessa percepção que a Arismar estruturou sua proposta de atuação, buscando demonstrar que a topografia não deveria ser vista apenas como uma etapa inicial de uma obra, mas como uma ferramenta estratégica para garantir segurança, controle e fidelidade ao projeto.

A topografia como parte estratégica da engenharia

Um dos principais movimentos da empresa ao longo de sua trajetória foi contribuir para ampliar a percepção sobre a importância da topografia dentro dos canteiros de obras. Em vez de limitar sua atuação à medição de terrenos e à produção de informações básicas, a Arismar passou a trabalhar com soluções voltadas ao acompanhamento de diferentes fases dos empreendimentos, auxiliando profissionais e empresas na tomada de decisões técnicas.

A visão defendida pela companhia é que a topografia de alta complexidade precisa acompanhar a evolução dos projetos e oferecer informações confiáveis para que aquilo que foi planejado seja executado com o máximo de precisão possível. Em obras de grande porte, essa necessidade se torna ainda mais evidente, especialmente em estruturas metálicas, empreendimentos industriais, rodovias, pontes, edificações e projetos de infraestrutura.

“A topografia tradicional aponta onde o terreno está. A topografia de alta complexidade garante que a estrutura metálica, a ponte ou o prédio sejam montados exatamente como foram projetados, sem margem para erro”, destaca a visão adotada pela empresa ao longo de sua trajetória.

Essa mudança de posicionamento também contribuiu para que o serviço deixasse de ser percebido exclusivamente como um custo operacional e passasse a ser compreendido como um investimento em planejamento, controle e prevenção de problemas durante a execução das obras.

Tecnologia para ampliar a precisão

A evolução da Arismar acompanhou também a transformação tecnológica vivenciada pelo setor de engenharia. Com o avanço de ferramentas digitais, a empresa passou a incorporar equipamentos e metodologias capazes de gerar um volume cada vez maior de informações sobre terrenos e estruturas.

Entre as tecnologias utilizadas está o Laser Scanner Estático, recurso que permite a captura de milhares de pontos e a geração de nuvens de pontos utilizadas na construção de modelos digitais tridimensionais. A tecnologia pode contribuir para levantamentos de estruturas existentes, plantas, cortes e análises de condições reais de determinados ambientes e edificações, incluindo trabalhos de conferência e documentação do chamado modelo “As-Built”.

Outra frente de atuação envolve a aerofotogrametria realizada com drones, ou RPAs. A utilização dessas aeronaves permite mapear grandes áreas de maneira mais ágil, reunindo informações que podem ser processadas digitalmente para diferentes finalidades de engenharia, planejamento e infraestrutura. Segundo a empresa, seus processos podem alcançar densidades de até 1.200 pontos por metro quadrado em determinadas aplicações, ampliando o nível de detalhamento dos levantamentos realizados.

O investimento tecnológico também está associado ao controle de qualidade dos dados obtidos. A Arismar utiliza procedimentos de validação estatística para avaliar a consistência dos levantamentos e a adequação dos produtos cartográficos aos padrões de exatidão aplicáveis. Entre os recursos citados pela empresa estão testes baseados em distribuições estatísticas, como t-Student e Qui-Quadrado, utilizados dentro de processos de controle e avaliação dos resultados.

Diversificação abriu novas oportunidades

O crescimento da empresa também esteve relacionado à diversificação do portfólio. Em vez de concentrar sua atuação exclusivamente no levantamento de terrenos para empreendimentos imobiliários, a Arismar ampliou as soluções oferecidas para diferentes segmentos da construção civil, indústria e infraestrutura.

Entre os serviços estão trabalhos relacionados a estruturas metálicas e industriais, como locação e conferência de chumbadores, verificação de prumo de pilares e alinhamento de galpões de grande porte. A empresa também desenvolveu frentes direcionadas a projetos de infraestrutura, incluindo serviços relacionados à terraplenagem, pavimentação e drenagem pluvial.

Essa expansão exigiu uma estrutura profissional capaz de atender projetos com necessidades distintas. Por isso, a empresa passou a reunir profissionais de diferentes áreas, incluindo engenheiros, arquitetos, projetistas, especialistas em gerenciamento, técnicos de campo e programadores. A proposta é integrar conhecimento de campo, processamento de dados e ferramentas digitais para entregar soluções adequadas às características de cada empreendimento.

De Goiânia para diferentes estados

Uma das características que mais simbolizam a evolução da Arismar é a capacidade de atuar fora de seu mercado de origem. Mesmo mantendo suas raízes em Goiânia, a empresa estruturou uma logística capaz de deslocar profissionais e equipamentos para diferentes regiões brasileiras.

Essa característica permitiu que uma empresa que começou atendendo demandas locais passasse a participar de projetos em diferentes estados, incluindo empreendimentos em áreas urbanas e regiões mais afastadas dos grandes centros. Para uma atividade que depende diretamente de equipamentos especializados, profissionais qualificados e organização operacional, ampliar a área geográfica de atendimento representa um desafio que exige planejamento.

A expansão nacional também reforça uma das principais lições presentes na história da empresa: localização não precisa ser uma barreira para negócios especializados. Quando existe conhecimento técnico, estrutura operacional e capacidade de adaptação, uma companhia sediada fora dos principais polos econômicos pode competir por projetos de maior complexidade em diferentes partes do país.

Experiência, inovação e visão de futuro

Mais de 24 anos depois de sua fundação, a trajetória da Arismar Topografia mostra como um negócio tradicional pode encontrar novas oportunidades ao combinar experiência prática e inovação. A empresa construiu sua expansão a partir da valorização do próprio segmento, do investimento em tecnologia e da ampliação das soluções oferecidas ao mercado.

Outro aprendizado está relacionado à mudança de foco: em vez de competir somente por preço, a empresa buscou competir por precisão, confiabilidade e capacidade técnica. Em setores nos quais erros podem gerar impactos financeiros expressivos, a qualidade das informações utilizadas no planejamento e na execução pode representar uma vantagem competitiva.

A história da Arismar também evidencia a importância de compreender as necessidades do cliente para além da entrega de um levantamento ou de um conjunto de coordenadas. O objetivo é contribuir para que empresas tenham maior previsibilidade durante suas obras, reduzam a possibilidade de retrabalho e disponham de informações técnicas que apoiem decisões importantes.

Ao transformar uma operação criada em Goiânia em uma empresa com capacidade de atendimento nacional, a Arismar Topografia consolidou uma trajetória baseada em três pilares: conhecimento técnico, tecnologia e experiência de campo. A combinação desses elementos permitiu que a precisão milimétrica deixasse de ser apenas uma característica do serviço prestado e se tornasse parte da estratégia de crescimento de um negócio que encontrou na engenharia de alta complexidade um caminho para alcançar novos mercados.

CONTATOS

Instagram: @arismar.topografia

Instagram: https://www.instagram.com/arismar.topografia

Telefone: (62) 99629-7744