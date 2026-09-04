Rafael Stone cria Stone Up para simplificar finanças de pessoas e empresas

O empresário Rafael Stone criou a Stone Up a partir de uma necessidade que identificou na rotina financeira de pessoas e empresas: a dificuldade de administrar serviços que, muitas vezes, estão distribuídos em diferentes plataformas.

A partir dessa percepção, surgiu a proposta de reunir em um único ambiente ferramentas para movimentar, receber, pagar e acessar recursos financeiros. A Stone Up funciona como um ecossistema digital que concentra diferentes soluções em uma mesma experiência.

A plataforma oferece contas digitais para pessoas físicas e jurídicas, Pix, boletos, pagamentos, cobranças por QR Code e cartões físicos e virtuais. Para empresas, também disponibiliza Web Banking com acesso multiusuário.

No segmento de crédito, a Stone Up reúne opções como crédito pessoal, capital de giro, antecipação de recebíveis, antecipação salarial e consignado privado.

A ideia de Rafael é tornar a relação com os serviços financeiros mais simples e menos fragmentada. Em vez de recorrer a diferentes plataformas para cada necessidade, o usuário encontra recursos de movimentação, gestão e crédito em um mesmo ambiente.

“Empreender é identificar uma necessidade e transformar essa oportunidade em uma solução que gere valor para as pessoas e para o mercado”, afirma Rafael.

Estruturada sobre os pilares de autonomia, agilidade, segurança e transparência, a Stone Up também permite simular, contratar e acompanhar operações de crédito digitalmente. A proposta é oferecer uma experiência financeira integrada, capaz de acompanhar diferentes necessidades de pessoas e empresas.