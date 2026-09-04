Carro com até 17 anos de fabricação pode virar garantia de empréstimo; entenda as regras

Quem pensa em usar o carro como garantia pra conseguir um empréstimo mais barato costuma ter a mesma dúvida: será que meu carro serve? A resposta depende basicamente de dois pontos, a idade do veículo e a situação da documentação.

Segundo a Nexus Credi , correspondente bancária de Belo Horizonte especializada nesse tipo de operação, a regra atual permite que carros com até 17 anos de fabricação entrem como garantia, desde que a documentação esteja regular. O veículo também pode estar parcialmente financiado, desde que parte do novo crédito seja usada pra quitar o saldo que ainda falta pagar no financiamento em aberto.

Por que tanta gente está pedindo esse tipo de crédito

As operações de crédito com garantia de veículo cresceram 17,83% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025, segundo o Índice PO27 de Crédito com Garantia Veicular. O avanço apareceu em quatro das cinco regiões do país, entre elas o Sudeste, onde Minas Gerais está, com alta de 18,03%.

Boa parte desse crescimento não é puxada pela compra de carro novo, e sim por gente usando o veículo já quitado, ou parcialmente financiado, pra trocar uma dívida cara por uma mais barata. Enquanto o crédito pessoal sem garantia custava entre 8,4% e 8,6% ao mês no período, segundo o Banco Central, o empréstimo com carro em garantia partia de taxas próximas de 1,09% ao mês mais IPCA, podendo chegar a 2,8% ao mês conforme o perfil de quem contrata e as condições do veículo, de acordo com levantamento do comparador CalculaFinanciamento em julho de 2026.

“Quem procura crédito com garantia de veículo hoje não é quem não tem alternativa, é quem já fez a conta e percebeu que estava pagando caro por um dinheiro que o próprio carro poderia baratear”, diz João Viríssimo, diretor da Nexus Credi.

Processo mais rápido que o de imóvel

Uma vantagem de usar o carro em vez do imóvel como garantia é a velocidade. A garantia de veículo é registrada eletronicamente como gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), vinculado ao Detran, sem precisar de avaliação, verificação de matrícula ou passagem por cartório, etapas que costumam alongar o prazo em operações com imóvel.

Nem toda dívida cabe nesse formato

O valor das operações com veículo tende a ser menor do que o das operações com imóvel, e os prazos também são mais curtos, de 12 a 60 meses, contra até 240 meses no crédito imobiliário. Por isso, o formato costuma fazer mais sentido pra quem tem uma dívida de valor médio e quer resolver em prazo mais curto, sem comprometer um imóvel por mais de uma década. Antes de contratar, vale conferir se o carro se enquadra nas regras de idade e documentação e comparar as condições oferecidas por diferentes instituições.