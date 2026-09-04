Meira Mattos revela primeiros residenciais ELLE da América Latina

Depois de apresentar a parceria em uma noite na Pinacoteca de São Paulo, a Meira Mattos Incorporadora apresenta os detalhes dos dois primeiros empreendimentos residenciais da ELLE International na América Latina: Casa ELLE e ELLE Collection São Paulo.

No Brooklin Velho, o Casa ELLE terá 11 casas de aproximadamente 480 m², com cinco suítes e rooftop com piscina. O projeto combina referências do modernismo brasileiro com a estética contemporânea da ELLE International.

Já no Alto da Boa Vista, o ELLE Collection São Paulo terá 14 residências. A proposta valoriza a arquitetura e o paisagismo, com atenção à privacidade e à relação dos imóveis com a vegetação do entorno.

Ao todo, os dois projetos reúnem apenas 25 residências em São Paulo.

A parceria aproxima o mercado imobiliário brasileiro da trajetória da ELLE International, que há mais de oito décadas atua nos segmentos de moda, design e cultura, e da proposta da Meira Mattos de desenvolver projetos que vão além da arquitetura e incorporam elementos como arte, design, hospitalidade e experiência.

É uma combinação que resume o posicionamento da incorporadora: Nada comum.