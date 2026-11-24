UAI PORTAL UAI LOTERIAS Mega da Virada 2025 • Concurso 2955 Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025 e cada uma recebeu R$ 181.892.881,09, num total de cerca de R$ 1,09 bilhão. 1 Dezenas do concurso 2955: 09 — 13 — 21 — 32 — 33 — 59

2 Ganhadores em Ponta Porã/MS, João Pessoa/PB, Franco da Rocha/SP e três pelo canal eletrônico

3 A quina pagou R$ 11.931,42 a 3.921 apostas, e a quadra, R$ 216,76 a 308.315 apostas

A Mega da Virada 2025 entrou para a história: seis apostas acertaram as seis dezenas e dividiram cerca de R$ 1,09 bilhão, o maior prêmio da série. Cada uma recebeu R$ 181.892.881,09 no concurso 2955 da Mega-Sena.

A data e as dezenas

Pela Caixa, o concurso 2955 tem apuração em 1º de janeiro de 2026. A Virada costuma ser sorteada na noite de 31 de dezembro, mas a imprensa informou que problemas operacionais levaram o sorteio para a manhã do dia 1º.

As dezenas foram 09 — 13 — 21 — 32 — 33 — 59.

Seis apostas acertaram as dezenas do concurso 2955 e dividiram o prêmio principal — Créditos: Imagem gerada por IA

Os seis ganhadores

A Caixa registrou as seguintes origens para as seis apostas vencedoras:

Ponta Porã/MS

João Pessoa/PB

Franco da Rocha/SP

Três apostas feitas pelo canal eletrônico

De acordo com a imprensa, as apostas de Ponta Porã e Franco da Rocha foram bolões, com 10 e 18 cotas, e a de João Pessoa foi uma aposta simples. Nos bolões, o prêmio é dividido entre os cotistas.

Rateio das demais faixas

6 acertos (sena): 6 apostas, R$ 181.892.881,09 cada

5 acertos (quina): 3.921 apostas, R$ 11.931,42 cada

4 acertos (quadra): 308.315 apostas, R$ 216,76 cada

O concurso arrecadou R$ 3.052.431.720,00, segundo a API da Caixa.

Uma comparação com 2024

Em 2024, a Mega da Virada (concurso 2810, de 31/12/2024) teve oito apostas vencedoras, de R$ 79.435.770,67 cada, em Brasília/DF, Nova Lima/MG, Curitiba/PR, Pinhais/PR, Osasco/SP e Tupã/SP. Em 2025, cada aposta recebeu mais que o dobro, e com menos ganhadores.

E a próxima Virada?

As apostas para a Mega da Virada 2026 vão até as 22h de 31 de dezembro, nos canais oficiais. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br e aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.