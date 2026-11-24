UAI PORTAL UAI LOTERIAS Probabilidade • Evergreen Acertar o prêmio principal da +Milionária é quase cinco vezes mais difícil do que na Mega-Sena; entenda a conta. 1 A +Milionária pede seis dezenas entre 50 mais dois trevos entre seis: são 238.360.500 combinações

2 A Mega-Sena tem 50.063.860 combinações, e a razão entre as duas é de 4,76 vezes

3 Em compensação, a +Milionária paga em dez faixas, com prêmios fixos a partir de dois acertos e um trevo

A +Milionária é quase cinco vezes mais difícil de ganhar do que a Mega-Sena. Para levar o prêmio principal, a chance é de 1 em 238.360.500, enquanto na Mega-Sena é de 1 em 50.063.860. O motivo é que a +Milionária cobra um segundo acerto: os trevos.

De onde vêm esses números

A Mega-Sena sorteia seis dezenas entre 60, o que resulta em 50.063.860 combinações possíveis. Só uma delas é a sua.

A +Milionária sorteia duas coisas. A primeira são seis dezenas entre 50, com 15.890.700 combinações. A segunda são dois trevos entre seis, com 15 combinações. Para o prêmio principal, você precisa acertar as duas.

Mega-Sena: 50.063.860 combinações

+Milionária: 15.890.700 x 15 = 238.360.500 combinações

Razão entre as duas: 238.360.500 ÷ 50.063.860 = 4,76

A Mega-Sena exige seis dezenas, enquanto a +Milionária também cobra dois trevos para o prêmio principal — Créditos: Imagem gerada por IA

Uma comparação para visualizar

Se fosse possível fazer uma aposta por segundo sem parar, percorrer todas as combinações da Mega-Sena levaria cerca de 1,6 ano. Na +Milionária, seriam cerca de 7,6 anos.

Para comparar, a Lotofácil dá 1 chance em 3.268.760 na aposta de 15 números. Entre as principais loterias da Caixa, a +Milionária é a de prêmio principal mais difícil.

O que a +Milionária devolve em outras faixas

Enquanto a Mega-Sena premia sena, quina e quadra, a +Milionária tem dez faixas, e você já ganha com dois números e um trevo.

6 acertos + 2 trevos: prêmio principal

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

5 acertos + 2 trevos: prêmio variável

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

4 acertos + 2 trevos: prêmio variável

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

3 acertos + 2 trevos: R$ 50,00 fixos

3 acertos + 1 trevo: R$ 24,00 fixos

2 acertos + 2 trevos: R$ 12,00 fixos

2 acertos + 1 trevo: R$ 6,00 fixos

Então, qual escolher?

Se o critério é a chance do prêmio principal, a Mega-Sena sai na frente. Se o critério é ter mais formas de ganhar, a +Milionária leva vantagem. Em ambas, o globo não tem memória: a chance da sua aposta é a mesma em todo concurso.

As regras de cada jogo estão em loterias.caixa.gov.br, e você aposta em loteriasonline.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.