UAI . Resumo da Lotofácil Resultado da Lotofácil 3833: aposta de Araucária (PR) leva prêmio de R$ 4,16 milhões Uma aposta do município paranaense acertou as 15 dezenas e ficou com o prêmio principal do concurso. Prêmio principal R$ 4.164.686,22 Concurso: 3833

3833 Data: quarta-feira, 18 de novembro

quarta-feira, 18 de novembro Dezenas: 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 Ganhadores: uma aposta com 15 acertos

uma aposta com 15 acertos Cidade: Araucária (PR)

Araucária (PR) Faixa de 14 acertos: 385 apostas ganhadoras

385 apostas ganhadoras Situação: prêmio principal distribuído

A Lotofácil 3833 teve uma aposta ganhadora na faixa principal. O jogo registrado em Araucária, no Paraná, acertou as 15 dezenas sorteadas na quarta-feira, 18 de novembro, e levou R$ 4.164.686,22.

O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões. Com o resultado, uma única aposta ficou com o valor destinado à faixa principal do concurso.

Quais foram as dezenas sorteadas na Lotofácil 3833?

O concurso 3833 sorteou as seguintes dezenas:

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24

Na ordem em que saíram do globo, os números foram: 13, 03, 19, 07, 18, 16, 17, 08, 22, 02, 11, 15, 24, 04 e 20.

O sorteio foi realizado na quarta-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A arrecadação do concurso foi de R$ 32.414.931,50.

Aposta de Araucária levou o prêmio principal

Uma aposta de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, acertou os 15 números e recebeu R$ 4.164.686,22.

Segundo as informações fornecidas, o jogo foi uma aposta simples, com 15 números e uma cota, registrada presencialmente na lotérica Olimpio Loterias, no município paranaense.

O concurso anterior, de número 3832, havia terminado sem ganhador na faixa principal. No sorteio de quarta-feira, o prêmio foi finalmente distribuído.

Quanto pagou cada faixa da Lotofácil 3833?

Além da aposta que acertou as 15 dezenas, milhares de participantes receberam valores nas demais faixas de premiação.

Confira o rateio informado:

15 acertos: uma aposta ganhadora, com R$ 4.164.686,22.

uma aposta ganhadora, com R$ 4.164.686,22. 14 acertos: 385 apostas ganhadoras, com R$ 2.093,27 cada.

385 apostas ganhadoras, com R$ 2.093,27 cada. 13 acertos: 13.075 apostas ganhadoras, com R$ 35,00 cada.

13.075 apostas ganhadoras, com R$ 35,00 cada. 12 acertos: 145.706 apostas ganhadoras, com R$ 14,00 cada.

145.706 apostas ganhadoras, com R$ 14,00 cada. 11 acertos: 785.384 apostas ganhadoras, com R$ 7,00 cada.

A aposta vencedora da faixa principal foi registrada em Araucária (PR).

O prêmio da Lotofácil acumulou?

Não. O prêmio principal da Lotofácil 3833 foi distribuído porque uma aposta acertou as 15 dezenas.

Com isso, a estimativa para o concurso seguinte voltou ao patamar de R$ 2 milhões. A Lotofácil 3834 está programada para esta quinta-feira, 19 de novembro.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso, de número 3834, acontece nesta quinta-feira (19), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

As apostas podem ser registradas até as 20h em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Últimos resultados da Lotofácil

Confira os concursos anteriores:

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — uma aposta ganhadora em Araucária (PR), com R$ 4.164.686,22.

02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — uma aposta ganhadora em Araucária (PR), com R$ 4.164.686,22. 3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou.

01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou. 3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — duas apostas ganhadoras, com R$ 696.133,39 cada.

02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — duas apostas ganhadoras, com R$ 696.133,39 cada. 3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — uma aposta ganhadora em Caxias do Sul (RS), com R$ 5.969.456,29.

01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — uma aposta ganhadora em Caxias do Sul (RS), com R$ 5.969.456,29. 3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — uma aposta ganhadora em Jundiaí (SP), com R$ 1.642.095,56.

01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — uma aposta ganhadora em Jundiaí (SP), com R$ 1.642.095,56. 3828 (12/11): 03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25 — uma aposta ganhadora em São José dos Campos (SP), com R$ 3.488.041,77.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil?

O ganhador tem até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição.

Prêmios acima desse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação.

Quem recebe um prêmio deve guardar o comprovante em segurança e evitar divulgar imagens que mostrem os dados ou o código do bilhete.

Resultado baseado nas informações fornecidas sobre o concurso 3833 da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar o rateio e os dados da premiação.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.