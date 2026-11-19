Resumo executivo 🚢 O que é o sistema? Um complexo com duas câmaras hidráulicas gigantescas que elevam ou descem embarcações para contornar o paredão da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. 💧 Como vence o desnível? O conjunto divide a queda de 72 metros em dois degraus hidráulicos de cerca de 36 metros cada, usando a própria gravidade e pressão da água do rio sem motores para erguer os barcos. 📏 Qual o tamanho da obra? Cada câmara mede 210 metros de extensão por 33 metros de largura, interligadas por um canal intermediário escavado de 5,5 quilômetros. ⚓ Por que isso importa? Restabelece a ligação fluvial da Hidrovia Tocantins-Araguaia, permitindo o transporte contínuo de minérios e grãos do Centro-Oeste até os portos do Norte.

Com duas câmaras de 210 metros de comprimento separadas por um canal de 5,5 quilômetros, o complexo hidráulico no Pará funciona como uma escada d’água gigante para comboios de carga.

Por que foram necessárias duas eclusas em vez de uma única câmara?

Imagine tentar subir um muro de 24 andares de uma só vez usando apenas a força da água empurrando um barco para cima. A pressão exercida nas paredes e nos portões de aço seria tão extrema que tornaria a estrutura inviável e perigosa para os comboios, exigindo o princípio de escalonamento hidráulico.

Ao dividir os 72 metros totais em dois estágios de aproximadamente 36 metros cada, a carga hidrostática nos portões metálicos cai pela metade em relação a uma câmara única. Assim, a água entra com menos turbulência no tanque e os navios flutuam suavemente sem bater nas paredes de concreto.

A embarcação sobe junto com o nível da água, que é controlado pelo sistema hidráulico da eclusa — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas do complexo de transposição no Pará?

Projetado originalmente pela Eletronorte e concluído sob gestão do DNIT, o empreendimento possui escala monumental para comportar comboios completos de empurradores e balsas graneleiras sem precisar desmembrar as cargas.

Desnível total vencido: alcança 72 metros entre o nível normal do reservatório a montante e o leito natural do rio a jusante, figurando entre os maiores sistemas de eclusagem do mundo.

Dimensões das câmaras: cada uma das duas estruturas possui 210 metros de comprimento útil por 33 metros de largura interna, equivalente a dois campos de futebol enfileirados.

cada uma das duas estruturas possui 210 metros de comprimento útil por 33 metros de largura interna, equivalente a dois campos de futebol enfileirados. Canal intermediário: um trecho artificial escavado com 5,5 quilômetros de extensão e 140 metros de largura na superfície conecta a primeira eclusa à segunda.

um trecho artificial escavado com 5,5 quilômetros de extensão e 140 metros de largura na superfície conecta a primeira eclusa à segunda. Profundidade mínima (calado): mantém lâmina d’água mínima de 4,5 metros nas soleiras, garantindo que embarcações pesadas não raspem o fundo durante a travessia.

mantém lâmina d’água mínima de 4,5 metros nas soleiras, garantindo que embarcações pesadas não raspem o fundo durante a travessia. Tempo de enchimento: cada câmara leva cerca de 20 minutos para encher ou esvaziar completamente por meio de galerias subterrâneas de concreto, agilizando o fluxo logístico.

Como os portões e a água levantam os comboios na prática?

O processo funciona exatamente como o princípio físico dos vasos comunicantes, sem qualquer guindaste ou bomba elétrica erguendo o peso das embarcações. O barco entra na câmara inferior, os portões gigantes de aço se fecham e válvulas subterrâneas abrem passagem para a água do nível superior.

Quando o nível dentro da câmara iguala o do canal intermediário, o portão oposto se abre e o comboio navega pelos 5,5 quilômetros até a segunda câmara, onde o ciclo se repete. Na descida ocorre o inverso, drenando a água da câmara para o trecho seguinte do rio até a embarcação seguir viagem em segurança.

Etapa do Percurso Parâmetro Técnico Função na Travessia 🔼 Eclusa 1 (Montante) 210 m × 33 m | ~36 m de desnível Faz a transição direta entre o lago da usina e o canal intermediário 🛣️ Canal Intermediário 5,5 km de extensão | Diques laterais Funciona como reservatório de espera e pista de navegação entre os degraus 🔽 Eclusa 2 (Jusante) 210 m × 33 m | ~36 m de desnível Nivela o comboio com o leito natural do baixo Rio Tocantins

Qual norma técnica garante a segurança de comportas e estruturas hidráulicas?

Estruturas submetidas a milhões de litros de água em movimento constante seguem critérios rigorosos da ABNT NBR 8883, norma brasileira que regula o cálculo e a fabricação de comportas hidráulicas, além da ABNT NBR 6118 para o concreto armado das paredes.

Essas normas exigem que os portões tipo mitra (que fecham em ângulo para travar com a própria pressão da água) resistam à fadiga metálica e à corrosão fluvial por décadas. Graças a esse rigor, evita-se o rompimento súbito das vedações, protegendo tanto as embarcações quanto a estabilidade da barragem vizinha.

As eclusas ajudam a integrar trechos navegáveis e ampliar as possibilidades de transporte de cargas pelo corredor hidroviário — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas em obras hidráulicas?

Qualquer intervenção envolvendo contenção de cursos d’água, barragens agrícolas, canais de navegação ou comportas exige um engenheiro civil especialista em hidráulica aliado a um engenheiro geotécnico para avaliar o solo das margens.

Não é um trabalho que se improvisa porque a pressão da água aumenta rapidamente com a profundidade, gerando forças horizontais capazes de arrastar muros mal dimensionados. Somente cálculos hidrodinâmicos e inspeções técnicas preventivas garantem que o fluxo não provoque erosão na base da estrutura.