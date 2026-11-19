Com duas câmaras de 210 metros de comprimento separadas por um canal de 5,5 quilômetros, o complexo hidráulico no Pará funciona como uma escada d’água gigante para comboios de carga.
Por que foram necessárias duas eclusas em vez de uma única câmara?
Imagine tentar subir um muro de 24 andares de uma só vez usando apenas a força da água empurrando um barco para cima. A pressão exercida nas paredes e nos portões de aço seria tão extrema que tornaria a estrutura inviável e perigosa para os comboios, exigindo o princípio de escalonamento hidráulico.
Ao dividir os 72 metros totais em dois estágios de aproximadamente 36 metros cada, a carga hidrostática nos portões metálicos cai pela metade em relação a uma câmara única. Assim, a água entra com menos turbulência no tanque e os navios flutuam suavemente sem bater nas paredes de concreto.
Quais são as dimensões exatas do complexo de transposição no Pará?
Projetado originalmente pela Eletronorte e concluído sob gestão do DNIT, o empreendimento possui escala monumental para comportar comboios completos de empurradores e balsas graneleiras sem precisar desmembrar as cargas.
Desnível total vencido: alcança 72 metros entre o nível normal do reservatório a montante e o leito natural do rio a jusante, figurando entre os maiores sistemas de eclusagem do mundo.
- Dimensões das câmaras: cada uma das duas estruturas possui 210 metros de comprimento útil por 33 metros de largura interna, equivalente a dois campos de futebol enfileirados.
- Canal intermediário: um trecho artificial escavado com 5,5 quilômetros de extensão e 140 metros de largura na superfície conecta a primeira eclusa à segunda.
- Profundidade mínima (calado): mantém lâmina d’água mínima de 4,5 metros nas soleiras, garantindo que embarcações pesadas não raspem o fundo durante a travessia.
- Tempo de enchimento: cada câmara leva cerca de 20 minutos para encher ou esvaziar completamente por meio de galerias subterrâneas de concreto, agilizando o fluxo logístico.
Como os portões e a água levantam os comboios na prática?
O processo funciona exatamente como o princípio físico dos vasos comunicantes, sem qualquer guindaste ou bomba elétrica erguendo o peso das embarcações. O barco entra na câmara inferior, os portões gigantes de aço se fecham e válvulas subterrâneas abrem passagem para a água do nível superior.
Quando o nível dentro da câmara iguala o do canal intermediário, o portão oposto se abre e o comboio navega pelos 5,5 quilômetros até a segunda câmara, onde o ciclo se repete. Na descida ocorre o inverso, drenando a água da câmara para o trecho seguinte do rio até a embarcação seguir viagem em segurança.
Qual norma técnica garante a segurança de comportas e estruturas hidráulicas?
Estruturas submetidas a milhões de litros de água em movimento constante seguem critérios rigorosos da ABNT NBR 8883, norma brasileira que regula o cálculo e a fabricação de comportas hidráulicas, além da ABNT NBR 6118 para o concreto armado das paredes.
Essas normas exigem que os portões tipo mitra (que fecham em ângulo para travar com a própria pressão da água) resistam à fadiga metálica e à corrosão fluvial por décadas. Graças a esse rigor, evita-se o rompimento súbito das vedações, protegendo tanto as embarcações quanto a estabilidade da barragem vizinha.
Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas em obras hidráulicas?
Qualquer intervenção envolvendo contenção de cursos d’água, barragens agrícolas, canais de navegação ou comportas exige um engenheiro civil especialista em hidráulica aliado a um engenheiro geotécnico para avaliar o solo das margens.
Não é um trabalho que se improvisa porque a pressão da água aumenta rapidamente com a profundidade, gerando forças horizontais capazes de arrastar muros mal dimensionados. Somente cálculos hidrodinâmicos e inspeções técnicas preventivas garantem que o fluxo não provoque erosão na base da estrutura.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil especialista em hidráulica e engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de infiltração, erosão de taludes ou comprometimento estrutural por pressão hidrostática.