PORTAL UAI · LOTERIAS UAI Lotofácil 3831 de segunda, 16/11: 2 apostadores ganharam — Brasília (DF) e Praia Grande (SP) levaram R$ 696.133,39 cada. 1 2 ganhadores: Brasília (DF) e Praia Grande (SP) — R$ 696.133,39 cada

2 Dezenas: 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25

3 Próximo: Lotofácil 3832 na terça (17/11) com prêmio estimado de R$ 2 milhões

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3831

A Lotofácil 3831 foi sorteada na noite desta segunda-feira, 16 de novembro de 2026, às 21h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os 15 números sorteados foram:

02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25

Os números foram divulgados pela Caixa Econômica Federal e estão disponíveis no portal oficial das Loterias Caixa.

Teve ganhador? Veja o rateio completo

Sim — dois apostadores acertaram todos os 15 números e dividiram o prêmio principal. As apostas vencedoras são de Brasília (DF) e Praia Grande (SP). Cada uma levou R$ 696.133,39.

15 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 696.133,39 cada

Brasília/DF

Praia Grande/SP

Brasília/DF Praia Grande/SP 14 acertos: 312 apostas ganhadoras — R$ 1.336,66 cada

13 acertos: 9.541 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada

12 acertos: 101.476 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada

11 acertos: 519.127 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3832, nesta terça-feira (17/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Como o concurso 3831 teve ganhadores, o prêmio não acumulou — a estimativa começa do zero. Faça sua aposta em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer casa lotérica até as 20h do dia do sorteio.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa Econômica Federal, além de agências do Mercado Pago. Prêmios acima de R$ 2.428,80 — como os R$ 696.133,39 do concurso 3831 — devem ser resgatados exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo máximo para resgate é de 90 dias após o sorteio — após esse período, o valor é repassado ao FIES. Confira as regras completas em loterias.caixa.gov.br.

Histórico recente da Lotofácil

Últimos concursos antes do 3831:

3830 (dom., 15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador, R$ 5.969.456,29

3829 (sex., 14/11): consultar histórico completo em loterias.caixa.gov.br

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.