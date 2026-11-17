Resumo executivo 🌉 O que é a estrutura? Um viaduto ferroviário de 509 metros de extensão na Ferrovia do Trigo (EF-491), que cruza um vale profundo em Vespasiano Corrêa (RS). 🏗️ Como os pilares subiram? Com moldes que subiam continuamente por macacos hidráulicos, eliminando emendas e erguendo colunas ocas de até 143 metros. 🚂 Como aguenta o peso dos trens? O topo usa vigas de aço entrelaçadas e bases enterradas a 21 metros no solo para distribuir a carga sem afundar. 🌬️ Qual foi o maior desafio? Ventos fortes no vale exigiram testes prévios em túnel de vento, além de logística pesada em mata fechada sem estradas.

Para escoar safras pelo terreno acidentado do Rio Grande do Sul, engenheiros precisaram erguer a ferrovia mais alta das Américas sobre um abismo. Na década de 1970, ligar o norte gaúcho aos portos exigia vencer os desfiladeiros da Serra Geral. O 1º Batalhão Ferroviário executou o projeto da Emílio Baumgart em 38 meses, vencendo um vale sem estradas de acesso.

Por que erguer colunas de 143 metros sem montar andaimes no vale?

Imagine construir uma parede da altura de um prédio de 48 andares no meio de um buraco sem estradas para caminhões de andaimes. Montar e desmontar moldes de madeira a cada metro levaria anos e multiplicaria o risco de quedas. Por isso, a equipe usou o sistema de formas deslizantes.

Nesse método, macacos hidráulicos erguem um único molde contínuo enquanto o concreto fresco é despejado sem parar, evitando juntas frias entre camadas. Além disso, os pilares são ocos, com paredes de 80 centímetros de espessura, o que reduz o próprio peso da coluna sobre o solo.

Os pilares ocos utilizam travamentos internos para manter a rigidez estrutural e reduzir o peso próprio da construção — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas e os materiais do Viaduto 13?

Para suportar composições ferroviárias carregadas de grãos em curva e sob rajadas de vento, cada peça foi dimensionada com folga estrutural. Os números da obra projetada pelo escritório Serviços de Engenharia Emílio Baumgart mostram a escala do desafio técnico:

Altura máxima dos pilares: o pilar central atinge 143 metros da base ao topo, consolidando a obra como o viaduto ferroviário mais alto das Américas.

Extensão total e apoios: o tabuleiro possui 509 metros de comprimento sustentados por 15 pilares de concreto armado distribuídos ao longo do vale.

o tabuleiro possui 509 metros de comprimento sustentados por 15 pilares de concreto armado distribuídos ao longo do vale. Fundações profundas: bases do tipo sapata corrida foram enterradas a uma média de 21 metros abaixo do nível do solo para atingir rocha firme.

bases do tipo sapata corrida foram enterradas a uma média de 21 metros abaixo do nível do solo para atingir rocha firme. Diafragmas internos de travamento: a cada 6 metros de altura, uma laje horizontal de concreto trava as quatro paredes ocas do pilar por dentro, impedindo que entortem.

a cada 6 metros de altura, uma laje horizontal de concreto trava as quatro paredes ocas do pilar por dentro, impedindo que entortem. Volume de insumos aplicados: cada pilar consumiu cerca de 400 metros cúbicos de concreto, somando 120 mil sacos de cimento e 100 toneladas de aço na estrutura.

Como a estrutura aguenta o peso dos trens e a força do vento?

Quando um trem pesado passa sobre uma ponte alta, ele empurra os trilhos para baixo e tenta balançar as colunas para os lados. Para segurar esse esforço sem deixar o piso curvar, engenheiros instalaram vigas metálicas em formato de triângulos interligados, chamadas de treliças.

Antes da obra começar em julho de 1975, modelos reduzidos passaram por ensaios em túneis de vento para medir a vibração nas colunas mais altas. Assim, a largura das bases e os travamentos internos garantem que a passagem das locomotivas não gere oscilações perigosas.

Parâmetro Técnico Solução Adotada no Viaduto 13 Impacto na Obra 🧱 Moldagem dos pilares Formas deslizantes contínuas Eliminou andaimes externos e reduziu juntas de concretagem 🏛️ Seção das colunas Paredes ocas de 80 cm com lajes a cada 6 m Aliviou o peso próprio sobre o solo sem perder rigidez 👷 Logística e mão de obra Vila operária no vale com 1.330 trabalhadores Superou a falta de estradas locais entre 1975 e 1978

Como foi erguer a ferrovia no meio da mata fechada?

O acesso difícil ao fundo do vale em Vespasiano Corrêa impediu o transporte diário de equipes vindas de cidades vizinhas. Para manter o ritmo de trabalho, foi erguida uma vila temporária no próprio canteiro, reunindo 530 militares e 800 trabalhadores civis.

Concluída em setembro de 1978, a obra integra a ligação entre Roca Sales e Passo Fundo, inaugurada oficialmente em 1979. Hoje, o trajeto segue operando no transporte de cargas agrícolas pelo interior gaúcho.

Abaixo, um vídeo do Bastidores da Engenharia que aprofunda o tema:

Qual norma garante a segurança de pontes e viadutos ferroviários?

No Brasil, o cálculo estrutural de pontes e viadutos de concreto segue a norma ABNT NBR 7187, complementada pela ABNT NBR 7189 para cargas móveis ferroviárias. Essas regras definem o peso máximo dos trens e a resistência exigida contra vento e frenagem brusca.

Seguir padrões técnicos rigorosos impede que fissuras no concreto ou desgaste nos apoios evoluam para falhas graves ao longo das décadas. Assim, a ferrovia mantém estabilidade mesmo sob tráfego pesado contínuo.

Com 509 metros de extensão, o Viaduto 13 atravessa um dos vales mais impressionantes da Ferrovia do Trigo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro civil especialista em obras de arte?

Qualquer intervenção próxima a encostas ferroviárias, taludes profundos ou estruturas de contenção exige laudo técnico de um engenheiro civil especialista em estruturas ou engenheiro geotécnico. Sinais como trincas diagonais, infiltração em muros ou movimentação de terra pedem vistoria imediata.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque alterações no solo ou na drenagem mudam o peso sobre as fundações. Apenas profissionais habilitados calculam o risco real e definem reforços seguros.