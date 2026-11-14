Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Mega-Sena 3086 A Mega-Sena 3086 tem prêmio estimado em R$ 27 milhões neste domingo, 15/11. Veja o horário previsto, como apostar e os detalhes do concurso. 1 R$ 27 milhões estimados para a faixa principal do concurso 3086.

2 Sorteio previsto para domingo, 15/11, às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme a pauta.

3 O material informa encerramento das apostas às 22h deste sábado (14/11); confirme o calendário oficial.

A Mega-Sena 3086 tem prêmio estimado em R$ 27 milhões e está prevista para domingo, 15 de novembro de 2026. No concurso anterior, o 3085, ninguém acertou as seis dezenas. O sorteio acumulou, embora 30 apostas tenham recebido R$ 37.046,54 cada na quina e outras 2.272 tenham ganhado R$ 698,81 na quadra.

Horário e transmissão do sorteio

O concurso está previsto para domingo, 15 de novembro, às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A pauta indica transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar

Escolha de seis a 15 números entre os 60 disponíveis. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 5,00, de acordo com a pauta. Também é possível deixar a escolha para a Surpresinha ou repetir os mesmos números por concursos consecutivos com a Teimosinha.

O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. É recomendável conferir o horário e a programação atualizados nos canais oficiais antes de registrar o jogo. As apostas online podem ser feitas pelo Loterias Online da Caixa, além das unidades lotéricas.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): prêmio principal estimado em R$ 27 milhões.

prêmio principal estimado em R$ 27 milhões. 5 acertos (quina): premiação variável.

premiação variável. 4 acertos (quadra): premiação variável.

Histórico recente

3085 (quinta-feira, 12/11): 10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59; acumulou. Foram 30 apostas na quina, com R$ 37.046,54 cada, e 2.272 na quadra, com R$ 698,81 cada.

10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59; acumulou. Foram 30 apostas na quina, com R$ 37.046,54 cada, e 2.272 na quadra, com R$ 698,81 cada. 3084 (terça-feira, 10/11): uma aposta de Iturama (MG) recebeu R$ 3.287.949,91.

uma aposta de Iturama (MG) recebeu R$ 3.287.949,91. 3083 (domingo, 08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54; uma aposta de Goiânia (GO) ganhou R$ 59.526.903,72.

22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54; uma aposta de Goiânia (GO) ganhou R$ 59.526.903,72. 3082 (quinta-feira, 06/11): 04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44; acumulou.

04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44; acumulou. 3081 (terça-feira, 04/11): acumulou.

O histórico e os resultados oficiais podem ser consultados no portal Loterias Caixa.

Como resgatar um eventual prêmio

Segundo os dados reunidos na pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser feito em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O material também informa prazo de 90 dias para retirada e pagamento em até dois dias úteis para prêmios superiores a R$ 10 mil. Confirme as regras vigentes diretamente com a Caixa.

Jogue com responsabilidade. As chances de ganhar dependem da modalidade e da quantidade de números escolhidos; não aposte valores que comprometam seu orçamento.