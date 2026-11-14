Portal UAI · Loterias Resumo do concurso Dia de Sorte 1348 A Dia de Sorte 1348 tem prêmio estimado em R$ 650 mil neste domingo, 15/11. Veja o horário previsto, como apostar e os detalhes do concurso. 1 R$ 650 mil estimados para a faixa principal do concurso 1348.

2 Sorteio previsto para domingo, 15/11, às 11h , no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme a pauta.

3 O material informa encerramento das apostas às 22h deste sábado (14/11); confirme o calendário oficial.

O Dia de Sorte 1348 tem prêmio estimado em R$ 650 mil e está previsto para domingo, 15 de novembro de 2026. Segundo a pauta, o concurso anterior, 1347, não teve aposta vencedora na faixa principal, formada por sete acertos e o Mês da Sorte, e o valor acumulou para esta edição.

Horário e transmissão do sorteio

O concurso está previsto para domingo, 15 de novembro, às 11h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A pauta indica transmissão pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

Como apostar

Escolha de sete a 15 números entre os 31 disponíveis e marque um dos 12 meses do ano. A aposta simples, com sete dezenas e um mês, custa R$ 3,00, conforme a pauta. A Surpresinha permite seleção automática dos números.

O material de origem informa que as apostas se encerram às 22h de sábado, 14/11. É recomendável conferir o horário e a programação atualizados nos canais oficiais antes de registrar o jogo. As apostas online podem ser feitas pelo Loterias Online da Caixa, além das unidades lotéricas.

Faixas de premiação

7 acertos + Mês da Sorte: prêmio principal estimado em R$ 650 mil.

prêmio principal estimado em R$ 650 mil. 6, 5 e 4 acertos: valores definidos no rateio.

valores definidos no rateio. Mês da Sorte: faixa própria de premiação.

Histórico recente

1347 (sexta-feira, 13/11): acumulou, conforme a pauta.

acumulou, conforme a pauta. 1342 (domingo, 08/11): 06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28; Mês da Sorte: janeiro. Foram 88 apostas com seis acertos, cada uma com R$ 2.398,88.

06 — 07 — 15 — 17 — 21 — 22 — 28; Mês da Sorte: janeiro. Foram 88 apostas com seis acertos, cada uma com R$ 2.398,88. 1340 (quarta-feira, 05/11): 04 — 06 — 07 — 08 — 12 — 21 — 31; Mês da Sorte: dezembro; acumulou.

04 — 06 — 07 — 08 — 12 — 21 — 31; Mês da Sorte: dezembro; acumulou. 1337 (domingo, 01/11): 04 — 06 — 11 — 19 — 21 — 23 — 24; Mês da Sorte: novembro; acumulou.

04 — 06 — 11 — 19 — 21 — 23 — 24; Mês da Sorte: novembro; acumulou. 1336 (quinta-feira, 30/10): 03 — 09 — 17 — 21 — 23 — 25 — 27; Mês da Sorte: janeiro; acumulou.

O histórico e os resultados oficiais podem ser consultados no portal Loterias Caixa.

Como resgatar um eventual prêmio

Segundo os dados reunidos na pauta, valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. Acima desse limite, o resgate deve ser feito em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. O material também informa prazo de 90 dias para retirada e pagamento em até dois dias úteis para prêmios superiores a R$ 10 mil. Confirme as regras vigentes diretamente com a Caixa.

Jogue com responsabilidade. As chances de ganhar dependem da modalidade e da quantidade de números escolhidos; não aposte valores que comprometam seu orçamento.