UAI Resumo do concurso TIMEMANIA 2466

As sete dezenas e o Time do Coração da Timemania 2466, de terça-feira, 10/11, estão indicados abaixo. O rateio oficial segue em apuração pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 53 – 64 – 56 – 17 – 48 – 16 – 49 / Time do Coração: GUARANI/SP

2 Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — Caixa Econômica Federal.

3 Rateio: a confirmar. Os dados serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

O concurso 2466 da Timemania está previsto para terça-feira, 10/11, às 21h. A extração será realizada no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a Caixa divulgará posteriormente os números, o Time do Coração e o rateio.

Dezenas sorteadas da Timemania 2466

53 – 64 – 56 – 17 – 48 – 16 – 49 / Time do Coração: GUARANI/SP

Resultado da Timemania 2466 de hoje (10/11): veja as sete dezenas e o Time do Coração

Sorteio previsto para 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Timemania 2466 acumulou?

A confirmar. A situação do prêmio principal será conhecida após a divulgação do rateio oficial pela Caixa Econômica Federal.

Rateio por faixa

7 acertos: A confirmar

6 acertos: A confirmar

5 acertos: A confirmar

4 acertos: A confirmar

3 acertos: A confirmar

Time do Coração: A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores superiores devem ser retirados exclusivamente nas agências da instituição, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgate é de 90 dias. Após esse período, o dinheiro é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Próximo concurso da Timemania

O próximo sorteio será o concurso 2467, previsto para quinta-feira, 12/11, às 21h. As apostas podem ser registradas até as 20h pelo Loterias Online da Caixa ou em qualquer lotérica credenciada.

Histórico recente da Timemania

2465 (08/11): 04 — 16 — 19 — 23 — 64 — 69 — 79. Time do Coração: São José (RS). Acumulou; seis apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 35.794,05 cada.

2464 (05/11): 05 — 06 — 18 — 38 — 57 — 77 — 80. Time do Coração: Confiança (SE). Acumulou; seis apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 32.638,76 cada.

2463 (03/11): 05 — 29 — 37 — 41 — 45 — 51 — 71. Time do Coração: América (RN). Acumulou; quatro apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 38.368,89 cada.

2462 (01/11): 02 — 22 — 31 — 44 — 45 — 59 — 73. Time do Coração: Sport (PE). Acumulou; cinco apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 40.131,73 cada.

2461 (29/10): 02 — 06 — 17 — 39 — 57 — 64 — 71. Time do Coração: Inter de Limeira (SP). Acumulou; duas apostas acertaram seis dezenas e receberam R$ 90.776,04 cada.

O histórico completo está disponível no site oficial da Timemania.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser realizadas pelo portal Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.