Resumo do concurso
As dezenas da Mega-Sena 3084, de terça-feira, 10/11, estão indicadas abaixo. O rateio oficial segue em apuração pela Caixa.
- 1Dezenas sorteadas: 37 – 14 – 31 – 06 – 22 – 30
- 2Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — Caixa Econômica Federal.
- 3Rateio: a confirmar. Os dados serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.
As dezenas da Mega-Sena 3084 estão previstas para serem sorteadas nesta terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O rateio oficial será divulgado pela Caixa Econômica Federal após a apuração.
Dezenas sorteadas da Mega-Sena 3084
37 – 14 – 31 – 06 – 22 – 30
Sorteio previsto para 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.
A Mega-Sena 3084 acumulou?
A confirmar. A situação da faixa principal será conhecida após a apuração oficial da Caixa Econômica Federal.
Rateio por faixa
- 6 acertos (sena): A confirmar
- 5 acertos (quina): A confirmar
- 4 acertos (quadra): A confirmar
Como resgatar o prêmio
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias. Depois desse período, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
Próximo concurso da Mega-Sena
O próximo sorteio será o concurso 3085, previsto para quinta-feira, 12/11, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h pelo site Loterias Online da Caixa ou em qualquer lotérica credenciada.
Histórico recente da Mega-Sena
- 3083 (08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54. Um ganhador em Goiânia/GO, com prêmio de R$ 59.526.903,72.
- 3082 (06/11): 04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44. Acumulou.
- 3081 (04/11): 10 — 17 — 42 — 43 — 57 — 59. Acumulou.
- 3080 (01/11): 13 — 17 — 28 — 29 — 39 — 58. Acumulou.
- 3079 (30/10): 05 — 09 — 16 — 40 — 41 — 59. Acumulou.
O histórico completo pode ser consultado no site oficial da Mega-Sena.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser realizadas pelo portal Loterias Online.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.