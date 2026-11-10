UAI Resumo do concurso MEGA-SENA 3084

As dezenas da Mega-Sena 3084, de terça-feira, 10/11, estão indicadas abaixo. O rateio oficial segue em apuração pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 37 – 14 – 31 – 06 – 22 – 30

2 Sorteio previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo — Caixa Econômica Federal.

3 Rateio: a confirmar. Os dados serão atualizados após a divulgação oficial da Caixa.

As dezenas da Mega-Sena 3084 estão previstas para serem sorteadas nesta terça-feira, 10/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O rateio oficial será divulgado pela Caixa Econômica Federal após a apuração.

Dezenas sorteadas da Mega-Sena 3084

37 – 14 – 31 – 06 – 22 – 30

Resultado da Mega-Sena 3084 desta terça (10/11): veja as dezenas sorteadas e o rateio

Sorteio previsto para 10/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena 3084 acumulou?

A confirmar. A situação da faixa principal será conhecida após a apuração oficial da Caixa Econômica Federal.

Rateio por faixa

6 acertos (sena): A confirmar

5 acertos (quina): A confirmar

4 acertos (quadra): A confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias. Depois desse período, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo sorteio será o concurso 3085, previsto para quinta-feira, 12/11, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h pelo site Loterias Online da Caixa ou em qualquer lotérica credenciada.

Histórico recente da Mega-Sena

3083 (08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54. Um ganhador em Goiânia/GO, com prêmio de R$ 59.526.903,72.

3082 (06/11): 04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44. Acumulou.

3081 (04/11): 10 — 17 — 42 — 43 — 57 — 59. Acumulou.

3080 (01/11): 13 — 17 — 28 — 29 — 39 — 58. Acumulou.

3079 (30/10): 05 — 09 — 16 — 40 — 41 — 59. Acumulou.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial da Mega-Sena.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser realizadas pelo portal Loterias Online.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.