Destaques UAI Lotofácil 3825 de segunda, 09/11: 1 ganhador em Francisco Beltrão/PR leva R$ 1.622.768,40 — veja as dezenas e o rateio completo. 1 Dezenas sorteadas: 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23

2 1 ganhador: Lotérica Alvorada, Francisco Beltrão/PR — bolão de 15 cotas, aposta física — R$ 1.622.768,40

3 Próximo concurso: Lotofácil 3826, terça-feira 10/11 — prêmio estimado R$ 2 milhões

A Lotofácil 3825 sorteada nesta segunda-feira, 09/11, teve apenas 1 apostador com todos os 15 acertos — um bolão de 15 cotas feito na Lotérica Alvorada, em Francisco Beltrão (PR). O prêmio de R$ 1.622.768,40 vai inteiro para essa aposta. O rateio completo já está disponível.

Dezenas sorteadas da Lotofácil 3825

01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23

Sorteio realizado em 09/11/2026, às 20h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil 3825 acumulou?

Não. Uma aposta acertou os 15 números e levou R$ 1.622.768,40. O prêmio não acumulou — o 3826 começa do valor-base, estimado em R$ 2 milhões para a terça-feira, 10/11.

Ganhadores e rateio por faixa

15 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 1.622.768,40

Francisco Beltrão/PR — Lotérica Alvorada — bolão 15 cotas, aposta física

14 acertos: 177 apostas ganhadoras — R$ 1.922,36 cada

13 acertos: 7.042 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada

12 acertos: 94.959 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada

11 acertos: 543.365 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada

Arrecadação total do concurso: R$ 20.823.358,50.

Resultado completo disponível em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.

Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias a partir do sorteio — depois disso, o valor é repassado ao FIES.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo sorteio é a Lotofácil 3826, terça-feira, 10/11, às 21h. Prêmio estimado em R$ 2 milhões. Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da Lotofácil

3825 (seg 09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23 — 1 ganhador Francisco Beltrão/PR R$ 1.622.768,40

3824 (dom 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25 — 2 ganhadores: Salvador/BA e Taubaté/SP R$ 800 mil cada

3823 (sex 06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 2 ganhadores: São Bernardo do Campo/SP e Porto Alegre/RS R$ 976.316,42 cada

3822 (qui 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25 — 3 ganhadores: São Gabriel/RS, São Paulo/SP (2×) R$ 1.433.853,15 cada

3821 (qua 04/11): 01 — 05 — 06 — 09 — 10 — 12 — 14 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25 — acumulou R$ 5 mi

Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.