Destaques
Lotofácil 3825 de segunda, 09/11: 1 ganhador em Francisco Beltrão/PR leva R$ 1.622.768,40 — veja as dezenas e o rateio completo.
- 1 Dezenas sorteadas: 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23
- 2 1 ganhador: Lotérica Alvorada, Francisco Beltrão/PR — bolão de 15 cotas, aposta física — R$ 1.622.768,40
- 3 Próximo concurso: Lotofácil 3826, terça-feira 10/11 — prêmio estimado R$ 2 milhões
A Lotofácil 3825 sorteada nesta segunda-feira, 09/11, teve apenas 1 apostador com todos os 15 acertos — um bolão de 15 cotas feito na Lotérica Alvorada, em Francisco Beltrão (PR). O prêmio de R$ 1.622.768,40 vai inteiro para essa aposta. O rateio completo já está disponível.
Dezenas sorteadas da Lotofácil 3825
01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23
Sorteio realizado em 09/11/2026, às 20h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.
A Lotofácil 3825 acumulou?
Não. Uma aposta acertou os 15 números e levou R$ 1.622.768,40. O prêmio não acumulou — o 3826 começa do valor-base, estimado em R$ 2 milhões para a terça-feira, 10/11.
Ganhadores e rateio por faixa
15 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 1.622.768,40
Francisco Beltrão/PR — Lotérica Alvorada — bolão 15 cotas, aposta física
14 acertos: 177 apostas ganhadoras — R$ 1.922,36 cada
13 acertos: 7.042 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada
12 acertos: 94.959 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada
11 acertos: 543.365 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada
Arrecadação total do concurso: R$ 20.823.358,50.
Resultado completo disponível em loterias.caixa.gov.br.
Como resgatar o prêmio
Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta.
Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias a partir do sorteio — depois disso, o valor é repassado ao FIES.
Próximo concurso da Lotofácil
O próximo sorteio é a Lotofácil 3826, terça-feira, 10/11, às 21h. Prêmio estimado em R$ 2 milhões. Apostas até as 20h em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.
Histórico recente da Lotofácil
- 3825 (seg 09/11): 01 — 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 14 — 15 — 17 — 19 — 20 — 23 — 1 ganhador Francisco Beltrão/PR R$ 1.622.768,40
- 3824 (dom 08/11): 01 — 02 — 03 — 07 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 17 — 18 — 19 — 22 — 24 — 25 — 2 ganhadores: Salvador/BA e Taubaté/SP R$ 800 mil cada
- 3823 (sex 06/11): 03 — 06 — 07 — 08 — 10 — 11 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 2 ganhadores: São Bernardo do Campo/SP e Porto Alegre/RS R$ 976.316,42 cada
- 3822 (qui 05/11): 01 — 02 — 06 — 07 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 17 — 18 — 20 — 21 — 24 — 25 — 3 ganhadores: São Gabriel/RS, São Paulo/SP (2×) R$ 1.433.853,15 cada
- 3821 (qua 04/11): 01 — 05 — 06 — 09 — 10 — 12 — 14 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25 — acumulou R$ 5 mi
Histórico completo disponível em loterias.caixa.gov.br.
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.