Resumo executivo 🏙️ Estrutura vertical Duas torres de 111 m e 76 m que suportam o equivalente a 30.000 m² de floresta em espaço urbano adensado. 🌳 Varandas em balanço Lajes sobressalentes de concreto armado com 28 cm de espessura projetadas para suportar árvores de até 9 metros. 🌪️ Ancoragem de vento Redes de cabos de aço flexíveis amarram as raízes no interior dos recipientes de concreto para conter rajadas de 130 km/h. 💧 Irrigação automatizada Rede de gotejamento monitorada por sensores de umidade recicla águas cinzas filtradas dos próprios apartamentos.

Duas torres residenciais em Milão provaram que é possível pendurar milhares de plantas em varandas de concreto sem comprometer a estrutura. No centro financeiro de Milão, o projeto Bosco Verticale transformou dois edifícios residenciais em uma barreira biológica ativa contra a poluição atmosférica e o efeito de ilha de calor.

Como o prédio consegue segurar árvores pesadas na fachada sem tombar?

Você já tentou segurar um vaso pesado com o braço totalmente esticado? Quanto mais distante o peso fica do seu corpo, maior é a força que o seu ombro precisa fazer para não ceder. Nas torres do Bosco Verticale, cada árvore de grande porte atua exatamente assim sobre a estrutura do prédio. Isso se chama momento fletor em consoles de concreto.

Para resolver esse alavancamento violento, o escritório de engenharia Arup projetou varandas de concreto armado com 28 cm de espessura que se projetam em balanço por até 3,35 metros para fora da fachada. Essas caixas rígidas não apenas sustentam o peso da terra molhada, como transferem todas as cargas diretamente para o núcleo central reforçado e pros pilares periféricos dos edifícios. Assim, a estrutura absorve o peso sem deformar ou trincar.

O Bosco Verticale transformou duas torres residenciais de Milão em um exemplo de floresta vertical — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e especificações técnicas da floresta vertical?

O dimensionamento estrutural do empreendimento exigiu a integração exata entre engenharia civil, geotecnia e botânica aplicada para garantir a estabilidade das duas torres.

Dimensões das torres e altura estrutural: a Torre E possui 111 metros de altura distribuídos em 26 andares, enquanto a Torre D alcança 76 metros de altura em 18 andares habitáveis.

Massa vegetal instalada: as fachadas abrigam 800 árvores de médio e grande porte, 5.000 arbustos e mais de 11.000 plantas perenes rasteiras.

as fachadas abrigam 800 árvores de médio e grande porte, 5.000 arbustos e mais de 11.000 plantas perenes rasteiras. Profundidade dos recipientes de concreto: as floreiras possuem entre 1,10 m e 1,35 m de profundidade, com paredes de concreto revestidas por impermeabilização sintética e mantas antiraiz.

as floreiras possuem entre 1,10 m e 1,35 m de profundidade, com paredes de concreto revestidas por impermeabilização sintética e mantas antiraiz. Substrato vegetal calibrado: solo leve composto por mistura de matéria orgânica, pume estendida e rocha vulcânica, mantendo a densidade úmida controlada entre 1,2 t/m³ e 1,5 t/m³.

solo leve composto por mistura de matéria orgânica, pume estendida e rocha vulcânica, mantendo a densidade úmida controlada entre 1,2 t/m³ e 1,5 t/m³. Resistência a cargas dinâmicas de vento: testes conduzidos no túnel de vento do Politecnico di Milano simularam rajadas superiores a 130 km/h sobre a copa das árvores.

Como funciona a fixação das raízes e o sistema de irrigação na prática?

Quando o vento sopra forte no alto de um prédio de 111 metros, a copa da árvore funciona como uma vela de barco, tentando arrancar a planta pela raiz. Para evitar que a força aerodinâmica rranque os espécimes da fachada, os engenheiros criaram um sistema triplo de ancoragem. As raízes principais são presas ao fundo da caixa de concreto por cintas de aço inoxidável e redes subterrâneas. Além disso, plantas de maior porte contam com cabos de contenção no tronco ligados à parede estrutural da varanda.

A manutenção de milhares de plantas também não depende dos moradores. Uma central computadorizada lê a umidade do solo em tempo real através de sensores instalados em cada vaso e aciona linhas subterrâneas de gotejamento. O sistema reaproveita a água cinza filtrada das pias e chuveiros do próprio condomínio, reduzindo a captação da rede pública. Dessa forma, a vegetação permanece hidratada de forma autônoma e sustentável.

Parâmetro técnico Fachada convencional Biofachada (Bosco Verticale) 🏙️ Peso próprio em varandas 0,3 a 0,5 t/m² (sobrecarga padrão) Até 2,5 t/m² (solo úmido + árvore) 🌡️ Microclima térmico Reflete calor e ganha até 30°C no verão Reduz a temperatura interna em até 3°C 🍃 Absorção de carbono Nula Remove cerca de 30 toneladas de CO₂/ano 🔊 Atenuação acústica Reverberação direta do som urbano Barreira vegetal absorve ruídos da cidade

Quais normas técnicas de engenharia regulam florestas verticais?

Projetos de alta complexidade estrutural como o Bosco Verticale precisam seguir rigorosos códigos de projeto europeus, conhecidos como Eurocodes. No cálculo das cargas de vento sobre a vegetação, os projetistas aplicaram a norma Eurocode 1 (EN 1991-1-4), ajustando os coeficientes de empuxo para cobrir a superfície foliar de cada espécie nas diferentes estações do ano.

No Brasil, projetos que incorporam floreiras de grande porte ou jardins suspensos devem obedecer à ABNT NBR 6118 para o dimensionamento de estruturas de concreto armado e à ABNT NBR 6123 para forças devidas ao vento em edificações. Essas normas garantem que a sobrecarga permanente da terra e os esforços dinâmicos não provoquem fissuras ou deformações excessivas ao longo da vida útil do prédio.

A integração entre estrutura, drenagem e recipientes de plantio é essencial para uma fachada vegetada — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para jardins suspensos?

Instalar floreiras grandes, árvores ou decks com vegetação em sacadas existentes exige a avaliação prévia de um engenheiro estrutural ou engenheiro calculista. Apenas um especialista pode recalcular a capacidade de carga das lajes e verificar se a estrutura suporta o peso adicional da terra encharcada pela chuva.

Essa análise não deve ser feita de forma improvisada porque o acúmulo de água pode triplicar o peso do solo em poucas horas. Além da carga estática, a falha na impermeabilização pode corroer as armaduras internas de aço do concreto, comprometendo a segurança de todo o edifício.