Resultado · Mega-Sena 3083 UAI Uma aposta simples de Goiânia acertou as seis dezenas do concurso 3083 e levou R$ 59.526.903,72. 1 Ganhador: 1 aposta simples de Goiânia (GO), com prêmio de R$ 59.526.903,72.

2 Dezenas: 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54.

3 Quina: 61 apostas ganhadoras, com R$ 23.220,26 cada; quadra: 3.117, com R$ 649,17.

4 Próximo concurso: Mega-Sena 3084, terça-feira (10/11), prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

A Mega-Sena 3083, sorteada no domingo (08/11), teve um único ganhador na faixa principal. Uma aposta simples registrada em Goiânia (GO) acertou os seis números e vai receber R$ 59.526.903,72.

O concurso tinha prêmio estimado em R$ 60 milhões. Além do vencedor da sena, 61 apostas acertaram cinco dezenas e outras 3.117 fizeram a quadra.

Dezenas sorteadas na Mega-Sena 3083

22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54

Confira os números no comprovante da aposta e nos canais oficiais das Loterias Caixa.

Teve ganhador na Mega-Sena hoje?

Sim. Uma aposta simples feita em Goiânia (GO) acertou as seis dezenas e receberá R$ 59.526.903,72.

Rateio da Mega-Sena 3083

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta Sena (6 acertos) 1 R$ 59.526.903,72 Quina (5 acertos) 61 R$ 23.220,26 Quadra (4 acertos) 3.117 R$ 649,17

Histórico recente da Mega-Sena

3083 (08/11/2026): 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54 — 1 ganhador em Goiânia (GO), com R$ 59.526.903,72.

22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54 — 1 ganhador em Goiânia (GO), com R$ 59.526.903,72. 3082 (06/11/2026): 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44 — acumulou; 81 quinas de R$ 20.116,27.

04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44 — acumulou; 81 quinas de R$ 20.116,27. 3081 (04/11/2026): 10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59 — acumulou; 63 quinas de R$ 26.360,17 e 3.571 quadras de R$ 664,35.

10 – 17 – 42 – 43 – 57 – 59 — acumulou; 63 quinas de R$ 26.360,17 e 3.571 quadras de R$ 664,35. 3080 (01/11/2026): 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou.

13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58 — acumulou. 3077 (29/10/2026): 02 – 14 – 18 – 31 – 35 – 40 — 1 ganhador em Rondonópolis (MT), com R$ 324.898.791,61.

Próximo concurso da Mega-Sena

O concurso 3084 está previsto para terça-feira (10/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Valores superiores devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgate é de 90 dias corridos.

Perguntas frequentes sobre a Mega-Sena 3083

Quais foram os números sorteados?

22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54.

Quantas apostas acertaram a sena?

Uma aposta, registrada em Goiânia (GO).

Quanto o ganhador recebeu?

R$ 59.526.903,72.

Qual é o prêmio estimado do próximo concurso?

R$ 3,5 milhões na Mega-Sena 3084.

Resultado e regras: Loterias Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.