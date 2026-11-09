Resultado · Lotofácil 3824UAI
Duas apostas acertaram os 15 números no domingo (08/11). Os bilhetes premiados foram registrados em Salvador (BA) e Taubaté (SP).
- 115 acertos: 2 apostas; R$ 800.258,40 em Salvador e R$ 800.258,57 em Taubaté.
- 2Dezenas: 01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25.
- 314 acertos: 168 apostas ganhadoras, com R$ 1.997,57 cada.
- 4Próximo concurso: Lotofácil 3825, segunda-feira (09/11), prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A Lotofácil 3824, sorteada no domingo (08/11), teve duas apostas vencedoras na faixa principal. Uma foi registrada na Casa Lotérica Sete Portas, em Salvador (BA), e a outra pelos canais eletrônicos da Caixa, em Taubaté (SP).
As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 e 25. O concurso pagou R$ 800.258,40 à aposta de Salvador e R$ 800.258,57 à aposta de Taubaté.
Dezenas sorteadas na Lotofácil 3824
01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Sim. Duas apostas acertaram as 15 dezenas: uma em Salvador (BA) e outra em Taubaté (SP).
Rateio completo da Lotofácil 3824
|Faixa
|Apostas ganhadoras
|Prêmio por aposta
|15 acertos
|2
|R$ 800.258,40 e R$ 800.258,57
|14 acertos
|168
|R$ 1.997,57
|13 acertos
|7.085
|R$ 35,00
|12 acertos
|96.897
|R$ 14,00
|11 acertos
|571.711
|R$ 7,00
A aposta de Salvador foi feita presencialmente na Casa Lotérica Sete Portas. O bilhete de Taubaté foi registrado por canal eletrônico.
Histórico recente da Lotofácil
- 3824 (08/11/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25 — 2 ganhadores, em Salvador (BA) e Taubaté (SP).
- 3823 (06/11/2026): 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 — 2 ganhadores, com R$ 976.316,42 cada.
- 3822 (05/11/2026): 01 – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 — 3 ganhadores, com R$ 1.433.853,15 cada.
- 3821 (04/11/2026): 01 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 — acumulou; não houve ganhador nos 15 acertos.
- 3820 (03/11/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 — 2 ganhadores, em Mogi das Cruzes (SP) e Vila Velha (ES).
No concurso 3821, a segunda faixa teve 158 apostas ganhadoras, com R$ 2.214,50 cada; a terceira, 6.534 apostas, com R$ 35,00; a quarta, 82.368, com R$ 14,00; e a quinta, 455.412, com R$ 7,00.
Próximo concurso da Lotofácil
O concurso 3825 está previsto para segunda-feira (09/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Como resgatar o prêmio da Lotofácil?
Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Valores superiores devem ser retirados em agências da Caixa. O prazo para resgate é de 90 dias corridos.
Perguntas frequentes sobre a Lotofácil 3824
Quais foram os números sorteados?
01 – 02 – 03 – 07 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25.
Quantas apostas acertaram as 15 dezenas?
Duas apostas, de Salvador (BA) e Taubaté (SP).
Quanto cada aposta recebeu?
R$ 800.258,40 em Salvador e R$ 800.258,57 em Taubaté.
Qual é o próximo prêmio estimado?
R$ 2 milhões no concurso 3825.
Confira os dados no portal oficial das Loterias Caixa.
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