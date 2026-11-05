Resumo do concurso UAI Timemania 2464 tem prêmio estimado em R$ 24,7 milhões nesta quinta (05/11) e também contempla o Time do Coração. 1 Prêmio estimado: R$ 24,7 milhões para sete acertos

2 Horário: sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

3 Time do Coração: prêmio fixo de R$ 8,50 para quem acertar o clube sorteado

A Timemania 2464 pode pagar R$ 24,7 milhões nesta quinta-feira (05/11). O sorteio está previsto para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A estimativa cresceu depois de o concurso 2463, realizado na terça-feira (03/11), acumular na faixa principal. Os dados das dezenas e do Time do Coração desse concurso permanecem pendentes de confirmação.

Quando e onde acompanhar

O sorteio acontece às 21h no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo. Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Timemania, o apostador marca de 10 a 20 números entre os 80 do volante e escolhe um Time do Coração entre os 80 clubes participantes. A aposta simples custa R$ 3,00. Quem acertar o Time do Coração recebe R$ 8,50 fixos. Aposte até às 19h de hoje.

Faixas de premiação

7 acertos: R$ 24,7 milhões estimados

6 acertos: valor rateado

5 acertos: valor rateado

4 acertos: valor rateado

3 acertos: valor rateado

Time do Coração: R$ 8,50 fixos

Últimos concursos da Timemania

2463 (03/11/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]

2462 (01/11/2026): 02 – 22 – 31 – 44 – 45 – 59 – 73 | Time: Sport/PE — acumulou

2461 (29/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]

2460 (28/10/2026): [A CONFIRMAR] | Time: [A CONFIRMAR]

2457 (20/10/2026): 25 – 28 – 51 – 53 – 56 – 59 – 69 | Time: Porto Velho/RO — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou no portal Loterias Online da Caixa. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa. O prazo é de 90 dias. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio da Timemania 2464?

R$ 24,7 milhões estimados.

Quando acontece o sorteio?

Nesta quinta-feira, 05/11, às 21h.

O que é o Time do Coração?

Você escolhe um dos 80 clubes — acertou o time sorteado, leva R$ 8,50 fixos.

Até quando posso apostar?

Até às 19h desta quinta-feira.

Quando é o próximo sorteio após hoje?

Terça-feira, 11/11, às 21h — concurso 2465.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança no portal Loterias Online da Caixa.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.