MEGA-SENA 3077 uai A Mega-Sena 3077 tem prêmio estimado de R$ 320 milhões nesta quarta-feira, 28/10, no 3º sorteio da Mega Semana 2026. 1 Prêmio estimado: R$ 320 milhões em disputa no concurso 3077.

2 Horário do sorteio: Às 21h. As apostas encerram às 20h nas lotéricas e no Às 21h. As apostas encerram às 20h nas lotéricas e no Loterias Online da Caixa

3 Mega Semana 2026: Restam dois sorteios na programação: concursos 3078 e 3079, previstos para 30 e 31 de outubro.

O concurso 3077 da Mega-Sena aparece no calendário da Mega Semana 2026 com estimativa de R$ 320 milhões. A extração está indicada para quarta-feira, 28 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Por se tratar de uma estimativa, o valor pode mudar conforme a arrecadação e a apuração oficial.

Até que horas é possível apostar?

De acordo com as informações do material, as apostas regulares encerram às 20h, uma hora antes do sorteio. O jogo pode ser feito em uma lotérica credenciada ou pelo portal Loterias Online da Caixa. Verifique os horários vigentes no dia, especialmente para bolões e apostas digitais.

Quanto custa jogar e quais são as chances?

A aposta simples permite escolher seis dezenas e custa R$ 6, conforme o texto de origem. É possível marcar mais números, aumentando o preço da aposta. Para um jogo simples, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. A programação especial da Mega Semana não altera a probabilidade de cada combinação.

Calendário especial

O documento informa que a Mega Semana tem cinco concursos consecutivos, com os concursos 3078 e 3079 previstos para 30 e 31 de outubro. O histórico também contém um resultado pendente de confirmação para o concurso 3076; esse dado deve ser conferido antes de publicar qualquer retrospecto.

Onde acompanhar e como receber

A extração está prevista para as 21h e pode ser acompanhada pelos canais oficiais da Caixa. Prêmios elevados são retirados em agência, com documentação e comprovante original; o prazo geral para resgate é de 90 dias. Confirme regras, calendário e estimativa nos canais oficiais antes da publicação.

Aposte apenas por diversão e dentro de um limite que não prejudique seu orçamento.