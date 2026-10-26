Destaques uai A Lotomania 2992 tem prêmio estimado em R$ 600 mil e está prevista para esta terça-feira (27/10), de acordo com o material-base. 1 Prêmio estimado: R$ 600 mil, conforme o valor informado para este concurso.

2 Horário previsto: 21h, conforme a programação do material-base; confirme nos canais oficiais antes de publicar.

3 Como jogar: Marque 50 números entre os 100 disponíveis. São sorteadas 20 dezenas. A modalidade também tem uma faixa de premiação para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas, conforme as regras oficiais.

A Lotomania 2992 tem prêmio estimado em R$ 600 mil e está prevista para esta terça-feira (27/10), de acordo com o material-base. O horário indicado no material-base é 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como alguns dados de concursos anteriores estavam marcados para confirmação no arquivo original, confira a apuração oficial antes de acrescentar dezenas sorteadas, ganhadores ou valores de rateio.

Quando e onde acompanhar

A programação fornecida indica sorteio às 21h. Acompanhe a divulgação pelos canais oficiais da Caixa e consulte o portal das Loterias Caixa. Confirme a data e o horário vigentes antes da publicação.

Como apostar

Marque 50 números entre os 100 disponíveis. São sorteadas 20 dezenas. A modalidade também tem uma faixa de premiação para quem não acerta nenhuma das 20 dezenas, conforme as regras oficiais.

Aposte em uma lotérica credenciada ou pelo portal Loterias Online da Caixa, respeitando os horários de encerramento e as regras oficiais.

Faixas de premiação

Faixa principal: R$ 600 mil estimados, conforme valor informado para este concurso.

R$ 600 mil estimados, conforme valor informado para este concurso. Demais faixas: o pagamento depende da quantidade de acertos e do rateio oficial.

o pagamento depende da quantidade de acertos e do rateio oficial. Consulte as regras e a tabela de premiação atualizadas no portal das Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio deste concurso?

A estimativa informada para o concurso 2992 é de R$ 600 mil. Confirme o valor na fonte oficial antes de publicar.

Quando será o sorteio?

O material-base indica 21h. Verifique a programação oficial da Caixa para confirmar a data e o horário.

Onde conferir o resultado?

Consulte o portal oficial das Loterias Caixa para conferir as dezenas, o rateio e eventuais ganhadores.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.