Destaques uai A Dupla Sena 3025 tem prêmio estimado em R$ 9,5 milhões e está prevista para esta terça-feira (27/10), segundo o material-base. 1 Prêmio estimado: R$ 9,5 milhões, conforme o valor informado para este concurso.

2 Horário previsto: 21h, conforme a programação do material-base; confirme nos canais oficiais antes de publicar.

3 Como jogar: Escolha de seis a 15 números entre 50. O material-base informa aposta mínima de R$ 2,50. Cada concurso tem duas extrações, e o mesmo bilhete participa de ambas.

A Dupla Sena 3025 tem prêmio estimado em R$ 9,5 milhões e está prevista para esta terça-feira (27/10), segundo o material-base. O horário indicado no material-base é 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Como alguns dados de concursos anteriores estavam marcados para confirmação no arquivo original, confira a apuração oficial antes de acrescentar dezenas sorteadas, ganhadores ou valores de rateio.

Quando e onde acompanhar

A programação fornecida indica sorteio às 21h. Acompanhe a divulgação pelos canais oficiais da Caixa e consulte o portal das Loterias Caixa. Confirme a data e o horário vigentes antes da publicação.

Como apostar

Escolha de seis a 15 números entre 50. O material-base informa aposta mínima de R$ 2,50. Cada concurso tem duas extrações, e o mesmo bilhete participa de ambas.

Aposte em uma lotérica credenciada ou pelo portal Loterias Online da Caixa, respeitando os horários de encerramento e as regras oficiais.

Faixas de premiação

Faixa principal: R$ 9,5 milhões estimados, conforme valor informado para este concurso.

R$ 9,5 milhões estimados, conforme valor informado para este concurso. Demais faixas: o pagamento depende da quantidade de acertos e do rateio oficial.

o pagamento depende da quantidade de acertos e do rateio oficial. Consulte as regras e a tabela de premiação atualizadas no portal das Loterias Caixa.

O que você precisa saber

Qual é o prêmio deste concurso?

A estimativa informada para o concurso 3025 é de R$ 9,5 milhões. Confirme o valor na fonte oficial antes de publicar.

Quando será o sorteio?

O material-base indica 21h. Verifique a programação oficial da Caixa para confirmar a data e o horário.

Onde conferir o resultado?

Consulte o portal oficial das Loterias Caixa para conferir as dezenas, o rateio e eventuais ganhadores.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte dinheiro necessário para despesas essenciais.