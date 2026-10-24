Resultado uai Saíram as dezenas da Quina 7151 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. Sorteio adiantado por causa das eleições. 1 Dezenas sorteadas:19 – 28 – 57 – 66 – 76. — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — adiantado por causa do 2º turno das eleições no domingo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

A Quina acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

19 – 28 – 57 – 66 – 76.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. O concurso 7151 foi adiantado de domingo para sábado (25/10) por causa do segundo turno das eleições presidenciais no domingo (26/10). Prêmio estimado: R$ 600 mil — zerado após as duas apostas de Uberaba (MG) e São Paulo (SP) encerrarem uma sequência histórica de 28 concursos sem ganhador no concurso 7150 de sexta (23/10), recebendo R$ 29.288.347,96 cada.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Quina

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.