Resultado uai Saíram as dezenas da Mega-Sena 3074 de hoje — rateio sendo apurado pela Caixa. Sorteio adiantado por causa das eleições. 1 Dezenas sorteadas: 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57. — preencha após apuração oficial

2 Sorteio realizado neste sábado (25/10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo — adiantado por causa do 2º turno das eleições no domingo

3 Rateio: a confirmar — esta seção será atualizada assim que a Caixa divulgar os dados oficiais

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57. . A Mega-Sena acumulou? A confirmar — o rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

02 – 03 – 20 – 25 – 39 – 57.

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h. O concurso 3074 foi adiantado de domingo para sábado (25/10) pela Caixa por causa do segundo turno das eleições presidenciais no domingo (26/10). Prêmio estimado: R$ 220 milhões — o maior do ano em loteria regular, acumulado após 14 concursos seguidos sem acertador da sena. No concurso 3073 de quinta (22/10), as dezenas 04 – 13 – 23 – 28 – 41 – 58 foram sorteadas sem ganhador.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Mega-Sena

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

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