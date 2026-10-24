Destaques uai Lotofácil 3812 de sexta-feira (23/10): quatro apostas acertaram as 15 dezenas e recebem R$ 288.143,90 cada. Os bilhetes vencedores são de três estados brasileiros. 1 Dezenas sorteadas: 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.

2 Ganhadores: quatro apostas, registradas em Castanhal/PA, Teresina/PI, Campinas/SP e São Paulo/SP. Prêmio de R$ 288.143,90 para cada uma.

3 Próximo concurso: Lotofácil 3813, previsto para domingo (26/10), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

A Lotofácil 3812, sorteada na sexta-feira (23/10), teve quatro apostas ganhadoras na faixa principal. Cada uma receberá R$ 288.143,90. Os bilhetes premiados foram registrados em Castanhal (PA), Teresina (PI), Campinas (SP) e São Paulo (SP).

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3812?

As 15 dezenas sorteadas foram:

03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25

Para confirmar o resultado, consulte os canais oficiais das Loterias Caixa e confira os números no comprovante da aposta.

A Lotofácil 3812 acumulou?

Não. Quatro apostas acertaram as 15 dezenas e receberam R$ 288.143,90 cada.

Como ficou a premiação das demais faixas?

De acordo com os dados fornecidos para o concurso, as demais faixas tiveram os seguintes resultados:

14 acertos: 337 apostas ganhadoras, com R$ 1.024,45 cada;

337 apostas ganhadoras, com R$ 1.024,45 cada; 13 acertos: 12.075 apostas ganhadoras, com R$ 35,00 cada;

12.075 apostas ganhadoras, com R$ 35,00 cada; 12 acertos: 111.296 apostas ganhadoras, com R$ 14,00 cada;

111.296 apostas ganhadoras, com R$ 14,00 cada; 11 acertos: 549.397 apostas ganhadoras, com R$ 7,00 cada.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso informado é o 3813, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Confirme a data e o horário no calendário oficial antes de publicar.

Como resgatar o prêmio?

O pagamento segue as regras e os limites estabelecidos pela Caixa Econômica Federal. Os ganhadores devem consultar os procedimentos oficiais e apresentar os documentos necessários para receber o valor.

Consulte https://loterias.caixa.gov.br para conferir os resultados e as orientações de resgate.

Jogue com responsabilidade. Loterias são entretenimento; nunca aposte mais do que pode perder.