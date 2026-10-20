Resultado uai Lotomania 2989: uma aposta levou R$ 13,8 milhões — e outra ganhou R$ 165 mil sem acertar nenhuma dezena. 1 1 ganhadora com 20 acertos — R$ 13.862.738,85; 1 aposta também premiada com 0 acertos: R$ 165.932,75

2 Dezenas: 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99

3 Próximo sorteio: Lotomania 2990 — quarta-feira (21/10), prêmio estimado de R$ [A CONFIRMAR]

As dezenas sorteadas foram: 06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99. A Lotomania não acumulou — uma aposta acertou todas as 20 dezenas e vai levar R$ 13.862.738,85. E a modalidade ainda surpreendeu com sua faixa exclusiva: uma aposta que não acertou nenhuma das 20 dezenas ganhou R$ 165.932,75 — a única loteria do país que premia quem erra tudo.

Números sorteados

06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, Avenida Paulista, 750, São Paulo, às 21h.

O prêmio acumulou?

Não. Uma aposta acertou as 20 dezenas e levou R$ 13.862.738,85. O próximo concurso é o 2990, com sorteio na quarta-feira (21/10).

Ganhadores por faixa

20 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 13.862.738,85

19 acertos: 2 apostas ganhadoras — R$ 165.932,74 cada

18 acertos: 78 apostas ganhadoras — R$ 2.659,18 cada

17 acertos: 797 apostas ganhadoras — R$ 260,24 cada

16 acertos: 4.774 apostas ganhadoras — R$ 43,44 cada

15 acertos: 19.423 apostas ganhadoras — R$ 10,67 cada

0 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 165.932,75

Próximo concurso

O concurso 2990 será sorteado na quarta-feira, 21/10, às 21h. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Valores acima disso só saem nas agências, apresentando identidade com CPF e recibo original. O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio.

Histórico completo de sorteios da Lotomania

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados?

06 – 25 – 26 – 32 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 62 – 74 – 77 – 85 – 90 – 91 – 92 – 96 – 99.

A Lotomania acumulou?

Não. Uma aposta acertou as 20 dezenas e levou R$ 13,8 milhões.

É verdade que uma aposta ganhou sem acertar nada?

Sim. Uma aposta que não acertou nenhuma dezena recebeu R$ 165.932,75 pela faixa de 0 acertos — exclusiva da Lotomania.

Quando é o próximo sorteio?

Quarta-feira, 21/10, às 21h.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.